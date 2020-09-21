В Свердловскую область поступила тестовая партия вакцины от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область завезли тестовую партию вакцины от коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб. Пока что это пробная часть, на которой специалисты будут ставить «эксперименты».

- На ней будут отработаны вопросы организации прививочной кампании: соблюдения условий хранения, в частности – температурного режима в -18 градусов, логистика и так далее, - отметили в оперштабе. – Группы вакцинируемых будут определены в рамках работы оперативного штаба.

Напомним, чуть ранее заместитель губернатора Павел Креков заявил, что поставка вакцины от коронавируса поступит в Свердловскую область во второй половине октября. Первыми прививки поставят людям из групп риска.

- Не могу сказать, какие именно вакцины будут рекомендоваться, потому что в общей сложности мы будем работать с несколькими вакцинами от COVID-19. Первая уже зарегистрирована, - отметил Павел Креков. – Начато ее промышленное производство пока на двух промышленных предприятиях России. В ближайшее время еще одна вакцина будет зарегистрирована, начнется ее промышленное производство. Процесс вакцинации от COVID-19, видимо, будет идти до января 2021 года, а начнется где-то в октябре. Эта работа и подведет черту под эпидпроцессом.

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