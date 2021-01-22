«Пострадали три человека»: в Екатеринбурге из-за пожара в жилом доме эвакуировали 52 человек

На месте тушения работали 27 пожарных. Фото: ГУ МЧС

22 января в Екатеринбурге произошел масштабный пожар в жилом доме. Загорелась квартира на шестом этаже десятиэтажки по адресу Ереванская,28. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 01:49.

- Огнеборцами по лестничным маршам эвакуированы 52 человека, из них 29 спасены с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов, из них восемь детей, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

В результате пожара пострадали три человека, они были госпитализированы с отравлением продуктами горения. Врачи оценивают их состояние, как удовлетворительное.

В квартире на шестом этаже выгорело имущество. Фото: ГУ МЧС

Пожарным удалось справиться с огнем в течение десяти минут. В 03.35 пожару был дан общий отбой. В тушение принимали участие 27 спасателей и восемь пожарно-спасательной автомобилей. После проветривания подъезда жильцы смогли вернуться в свои квартиры. Причина пожара пока устанавливается.

Напомним, в ночь на 12 января на ЖБИ произошел пожар, унесший жизни восьми человек. Площадь огня в квартире на втором этаже составила всего лишь 28 метров. Однако это привело к масштабным человеческим жертвам. Пока точные причины трагедии на ЖБИ не установлены, однако в качестве предварительной причины называется неосторожное обращение с огнем.

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