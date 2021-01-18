Следователи СКР продолжают расследование уголовного дела по статье «Покушение на убийство малолетнего», возбужденного в отношении 37-летней жительницы Карпинска Юлии Зыковой. В конце октября в ее квартире нашли истощенную девочку, к пяти месяцам ребенок весил всего 3,1 килограмма. В критическом состоянии кроху доставили на вертолете в Екатеринбург, врачи Областной детской больницы № 1 буквально вытащили малышку с того света.Старшие дети Зыковой сейчас находятся у ее матери: старший внук ходит в школу, трехлетняя сестра Полины – в садик. Наталья Дмитриевна не смогла сдержать слез, когда узнала из репортажа «Комсомолки», как живет младшая внучка в Доме ребенка. У нее по-прежнему сохраняется приоритетное право на оформление опеки.- Конечно, брат и сестра спрашивают о ней. Мы с дедом готовы забрать ее как только появится возможность. Нам лишь после окончания следствия разрешат забрать Полиночку домой, - рассказала бабушка «девочки из шкафа».ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕЗа неделю набрала 300 граммов: врачи рассказали, в каком состоянии «девочка из шкафа» встречает первую зиму. Малышка Полина из Карпинска, которую спасли от матери, державшей ее в шкафу, продолжает набирать вес (подробнее)«Отец не признавал ребенка»: соседи рассказали о женщине, которая полгода держала новорожденную дочь в шкафу. Репортаж из Карпинска, где произошел шокирующий случай (подробнее)«Меня выставили кукушкой»: женщина, спасшая малышку из Карпинска, которую полгода держали в шкафу, пожаловалась на травлю. Сейчас Ирина (имя изменено) намерена обращаться в прокуратуру за помощью (подробнее)