Минздрав Свердловской области сегодня, 15 января, опубликовал на своем сайте приказ, который вносит изменения в перечень медицинских организаций, отвечающих за проведение вакцинации от коронавируса в регионе.В него вошли 77 больниц и поликлиник Екатеринбурга и других городов Свердловской области. Например, прививку от COVID-19 теперь будут делать в 15 медицинских учреждениях столицы Урала, хотя еще в четверг было известно лишь о восьми из них.Добавим, что сейчас на вакцинацию можно записаться и через Интернет. Соответствующие разделы появились на сайтах медицинских учреждений, которые прямо сейчас делают прививку.- Через некоторое время после того, как гражданин оставил заявку на получение прививки - чаще всего это несколько рабочих дней, с ним связываются из поликлиники, к которой он прикреплен, и приглашают на вакцинацию, сообщая время и дату, - рассказали «КП» в оперативном штабе Свердловской области.Важное обстоятельство, о котором нужно помнить, - ставить прививку от COVID-19 будут при наличии вакцины. К настоящему моменту в регион поступило около 15 тысяч доз отечественной вакцины. Точные сроки, когда их получат конкретные больницы, пока не называют.Ниже мы публикуем список медучреждений из приказа областного минздрава, в которых будет проводиться вакцинация от коронавируса в Свердловской области: