В Челябинской области пассажиры, ехавшие из Екатеринбурга в Златоуст, были вынуждены мерзнуть на трассе в 30-градусный мороз. Всему виной поломка автобуса.Как рассказали в УГИБДД по Челябинской области, автобус сломался на въезде в город Касли.- Выяснилось, что из-за сильного мороза вышел из строя двигатель автобуса, следовавшего из Екатеринбурга в Златоуст. В салоне находилось 16 человек, - рассказали в ведомстве.Прибывшие на место инспекторы, оперативно организовали отправку пассажиров на попутном транспорте до теплого помещения. Вместе с пассажирами отправили и водителя автобуса. Позже сломавшийся автобус эвакуировали.Вскоре за пассажирами приехал резервный автобус из Златоуста.Напомним, на этой неделе на Урал пришли холода. В Свердловской области местами в ночные часы ожидается снижение температуры до до -36 градусов мороза.К ЧИТАТЕЛЮВы стали свидетелем интересного события? Хотите поделиться своим мнением о важной для города теме? Или сами готовы стать героем публикации в «Комсомолке»? Звоните в «Комсомольскую правду-Екатеринбург». Телефон редакции: (343) 237-25-51; WhatsApp: +7(912) 050-91-07; Электронная почта: kp.ekb@phkp.ru.