В пожаре на улице Рассветной минувшей ночью погибли восемь человек. Пламя вспыхнуло в квартире на 2 этаже. Однако погибли также люди, жившие в квартирах на пятом и девятом этаже. Как оказалось, они отравились дымом, когда попытались эвакуироваться.- Большинство из тех, кто вышел в подъезд из квартир, к сожалению и оказались погибшими, - подтвердили в ГУ МЧС по Свердловской области.В связи с этим мы попросили сотрудников МЧС объяснить, как правильно действовать в ситуации, когда горит квартира соседа и дым распространяется по всему дому.НЕ ВЫХОДИТЕ В ПОДЪЕЗДЕсли вы живете в многоквартирном доме, и у кого-то из соседей загорелась квартира, то первое что нужно сделать – сообщить о пожаре по номеру «101» или «112». Диспетчер дополнительно даст вам рекомендации, как нужно действовать. Но самое главное – ни в коем случаев не выходите в задымленный подъезд!- Если вы, чуть-чуть приоткрыв входную дверь, видите там плотное задымление, то выходить не нужно ни в коем случае, - объясняют в ГУ МЧС по Свердловской области. – Чтобы дым меньше проникал в квартиру, нужно заделать щели входной двери либо влажной тканью, либо элементарно заклеить их скотчем. Если в квартире есть вентиляция – закройте ее, чтобы дым не попадал в квартиру.НАЙДИТЕ БЕЗОПАСНОЕ МЕСТО В КВАРТИРЕЕсли у вас есть балкон и горит квартира не прямо под вами, то есть языки пламени не могут по балкону перекинуться на вашу квартиру, тогда все, кто есть в квартире, должны спрятаться на нем. По пути надо закрыть все межкомнатные двери. Каждая дверь – препятствие для дыма.- Если же балкона нет, то нужно уйти в дальнюю комнату (от источника дыма, - Ред.) и чуть-чуть приоткрыть форточку или окошко в ней, чтобы можно было дышать. Но настежь распахивать их не надо, - добавляют в ведомстве.НЕ ПАНИКУЙТЕК этому моменту пожарные уже, скорее всего, приехали к дому и начали поэтажную проверку всех помещений. Скоро они постучатся и в вашу квартиру, после чего помогут вам эвакуироваться при помощи спецсредств, которые помогут вам не надышаться дыма в подъезде. Обычно для этого используется маска самоспасатель. Чтобы пожарным было проще попасть к вам, замок на входной двери можно заранее разблокировать. Но не открывайте ее.ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ОСТАВАТЬСЯ В КВАРТИРЕ НЕЛЬЗЯСитуации бывают разные. Если огонь перекинулся на вашу квартиру, или из-за задымленности оставаться в ней нельзя, то нужно эвакуироваться. Тут главное соблюсти несколько правил. Во-первых, нос и рот должны быть прикрыты влажной тканью, в крайнем случае рукавом. Во-вторых, передвигаться нужно по задымленным помещениям, присев на корточки или ползком – внизу меньше дыма и больше воздуха. В-третьих, двигаться надо вдоль стен или перил, чтобы не заблудиться.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Семья, где был пожар, неблагополучная»: власти Екатеринбурга пообещали материально помочь жильцам сгоревшего дома на ЖБИВрио мэра Алексей Орлов выехал на место пожара, где погибли восемь человек (подробнее)Заведено уголовное дело: в Екатеринбурге при пожаре в жилом доме погибли семь взрослых и один ребенокСпасателям пришлось эвакуировать 90 человек из горящей многоэтажки (подробнее)Причина пожара в доме Екатеринбурга, где погибли восемь человек: у дивана нашли окурки сигаретВ прокуратуре предварительно назвали причину пожара в доме Екатеринбурга, где погибли восемь человек (подробнее)«Я с ребенком взаперти»: погибшая на пожаре в Екатеринбурге женщина с дочкой звала на помощь в Twitter12 января ночью на улице Рассветной горела квартира. Погибли восемь человек, в том числе и Наталья с ее семилетней дочерью (подробнее)