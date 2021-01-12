В Сети появился список имен жертв пожара на улице Рассветной в Екатеринбурге, который произошел в ночь на 12 января унес жизни восьми человек. Как и сообщалось ранее, в числе погибших есть 38-летняя Наталья Белова и ее семилетняя дочка. Женщина просила о помощи в Twitter, но скончалась на месте. Девочка умерла в машине скорой помощи по пути в больницу.Список жертв :Иняткин Виталий;Экшиян Лора, 44 года;Белова Наталья, 38 летДочь Натальи, 7 лет;Ашуева Лариса, 53 года;Жабреев Валентин;Марков Сергей, 42 года;Мужчина (не опознан).По предварительной информации, причиной пожара стало неосторожное обращение с огнем. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Силовики продолжают осмотр места происшествия.- Очаг пожара расположен в квартире на 2 этаже, рядом с диваном. Предварительно, в данной квартире использовались горелки, также обнаружено много окурков от табачных изделий. Погибшие были обнаружены в квартирах на 2, 5 и 9 этажах, - рассказала Марина Канатова, пресс-секретарь прокуратуры Свердловской области.Кстати, в МЧС раскритиковали действия Натальи Беловой. Женщина должна была покинуть многоэтажку, а не ждать помощи от подписчиков.- К сожалению, она повела себя неправильно. Вместо того, чтобы дождаться спасателей в квартире, она вместе с дочкой вышла в задымленную секцию подъезда. Это ее погубило. Когда приехали спасатели, они обе были еще живы. Их на руках вынесли с девятого этажа. Но спасти их врачи не смогли, к сожалению. Почему она писала в Twitter, тоже непонятно. Спасатели не мониторят Twitter, - пояснили в пресс-службе МЧС.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ«Семья, где был пожар, неблагополучная»: власти Екатеринбурга пообещали материально помочь жильцам сгоревшего дома на ЖБИ (подробнее)Заведено уголовное дело: в Екатеринбурге при пожаре в жилом доме погибли семь взрослых и один ребенок (подробнее)Причина пожара в доме Екатеринбурга, где погибли восемь человек: у дивана нашли окурки сигарет (подробнее)«Я с ребенком взаперти»: погибшая на пожаре в Екатеринбурге женщина с дочкой звала на помощь в Twitter (подробнее)