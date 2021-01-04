Шоколад самое лучшее средство от депрессии и плохого настроения. Но вы когда-нибудь всматривались в состав своего любимого лакомства, что продается в магазинах? Иногда в шоколаде нет самого шоколада, а только одна химия и консерванты. Но это не проблема, если можно сделать качественный и натуральный шоколад в домашних условиях без добавок и синтетических красителей. В этом обзоре делимся рецептами и раскрываем кулинарные хитрости.Шоколад готовится на паровой бане. Поэтому вам нужно позаботится, где будете растапливать ингредиенты. Чтобы сделать паровую баню, необходима небольшая кастрюля и стеклянная глубокая тарелка, чуть меньше в диаметре, чем кастрюля.ПОСУДА ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ШОКОЛАДАЕще из кухонной утвари нужно иметь под рукой кулинарный термометр. Если его нет, не беда, придется работать на глаз. Также потребуются пищевые весы, силиконовая лопатка, и формы для шоколада. Последние можно купить в магазине для кондитеров, заказать в интернете. Подойдет и формы для льда, а также бумага для выпекания.- Сотейник для паровой бани,- Глубокая стеклянная тарелка,- Кулинарный термометр,- Кухонные весы,- Силиконовая лопатка,- Форма для шоколада, для льда или бумага для выпекания.ИНГРИДИЕНТЫ ДЛЯ ДОМАШНЕГО ШОКОЛАДАКлассический темный шоколад состоит из двух ингредиентов: какао-масло и какао порошок. Для молочного шоколада кондитеры добавляют сухое молоко, а также сахар для любителей послаще. Важно помнить, что все ингредиенты должны быть сухими! Никаких жидких сливок, кусочков фруктов и сливочного масла.Ингредиенты для шоколада можно легко купить в любом магазине для кондитеров или заказать в интернете. Используйте любой подсластитель, который вам по душе. Это может быть и обычный тростниковый сахар, и кокосовый или любой сахарозаменитель. Важно перед приготовлением разбить сахар в пудру, но можно купить уже готовый порошок.РЕЦЕПТ ГОРЬКОГО ШОКОЛАДАНалейте в сотейник воды, а сверху поставьте стеклянную миску. Тарелка не ложна погружаться воды, лишь немного касаться поверхности. Ставим паровую баню на плиту и включаем ее на самую маленькую мощность.В миску кладем какао масло и ждем, пока оно растает. Весь процесс называется темперированием. Чтобы шоколад получился хрустящим и хорошо застыл, необходимо соблюдать температурный режим. Когда вы топите какао-масло, температура не должна повышаться больше 45 градусов. Как только масло стало жидким остудите его до 25 градусов.Теперь добавляем сухие ингредиенты. Отмеряем нужно количество какао-порошка и отправляем его в миску с маслом. Медленно перемешиваем и снова ставим на паровую баню. Температуру повышаем до 28 градусов, затем снова снимаем.После этого вы можете разливать шоколад по формочкам и убирать в холодильник. ЧЕрез 30 минут он будет готов.Если у вас нет форм, а только бумага для выпекания. Выливайте готовую смесь на пергамент и убирайте в холодильник.Ингредиенты:Какао-масло – 50 гр.,Какао-порошок -25 гр.,РЕЦЕПТ МОЛОЧНОГО ШОКОЛАДАПринцип приготовления молочного шоколада не отличается, от приготовления горького. Добавляем только несколько новых ингредиентов. Например, сухое молоко или сливки, а также сахарную пудру.Для вкуса вы можете добавить ванилин, орехи, кокосовую стружку или сухофрукты.Ингредиенты:Какао-масло – 50 гр.,Какао-порошок- 25 гр.,Молоко сухое – 25 гр.,Сахарная пудра – 25 гр.,БЕЛЫЙ ШОКОЛАДБелый шоколад получается безумно нежным и вкусным. А делается он очень просто. Для его приготовления нужно также растопить какао-масло, а после добавить сухие ингредиенты.Ингредиенты:Какао-масло – 50 гр.,Молоко сухое – 25 гр.,Сахарная пудра – 25 гр.,Ванилин – щепотка.