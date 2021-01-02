В Екатеринбурге находится немало катков или деревянных горок, но куда отправиться любителям сноубордов или горных лыж? Здесь свердловчанам есть где разгуляться, поэтому вашему вниманию представляется подборка горнолыжных комплексов Екатеринбурга и Свердловской области. Рассказываем про цены и часы работы ГК в 2021 году.«УКТУС», г. ЕкатеринбургЗдесь можно провести время с детьми, а помимо лыж и сноуборда покататься на собачьей упряжке и детских горках. Что есть? 4 горнолыжных склона, большой сноупарк, прокат снаряжения, детско-юношеская школа «Спортивные горы», вольер хаски и катание на собачьих упряжках, просторное кафе.Как добраться: До остановки «Уктус» можно добраться на троллейбусе №1 и №6.Часы работы: пн-ср: с 11.00до 22.00, чт-сб: с 11-00 до 22.00, вс: с 10.00 до 22.00Цены: Стоимость одного подъема – 50-120 рублей в зависимости от трассы«ГОРА БЕЛАЯ», г. Нижний ТагилОдин из самых благоустроенных и любимых уральцами комплексов находится под Нижним Тагилом. Это 5 горнолыжных трасс. На них тренируются как начинающие, так и опытные спортсмены. Есть спуск для «бубликов» с собственным подъемником. На территории комплекса расположена гостиница, физкультурно-оздоровительный комплекс, каток и прокат горнолыжного и сноубордического оборудования.Как добраться?На общественном транспорте: с Северного автовокзала до Нижнего Тагила, затем на автобусе 113 до Белой горы. Маршрут займет 3 часа 42 минуты. На машине - 160 километров.Часы работы: пн-чт, вс с 9.00до 20.00, пт-сб с 9.00 до 21.00, Цены: единоразовое использование подъемников – 50-120р. ски-пасс: Часовой абонемент стоит 230-260 рублей, дневной – 1650-1950 рублей.«ГОРА ВОЛЧИХА», г. Первоуральск,Горнолыжный комплекс находится всего в 40 километрах от Екатеринбурга. 4 трассы различной протяженности и уровня сложности, сноупарк, трасса для тюбинга, каток, прокат спортивного снаряжения, баня и три зоны питания. Здесь же можно покататься и на снегоходах. Стоить это будет 3000 рублей в час со вторника по четверг, 3500 рублей в пятницу и выходные дни.Как добраться?На общественном транспорте: со станции Екатеринбург-Пассажирский до станции Пионерская на электричке, затем 870 метров, и вы на месте! На машине – нужно ехать по Московскому тракту около 40 км.Часы работы: понедельник – выходной, вт-пт: с 14.00до 21.00; сб: с 9.00до 22.00; вс: с 9.00до 21.00.Тарифы на абонементы: в будни: от 400 рублей/час, в выходные: от 600 рублей/час.«ГОРА ТЕПЛАЯ», г. Первоуральск.«Теплой» эта гора названа неспроста. Предание гласит, что возчики, поднимаясь по крутому склону горы, даже с лютую стужу утирали пот со лба и приговаривали: «Ух, и теплая же пора!» Здесь есть 4 трассы, одна из которых для начинающих, отдельный спуск для тюбингов, прокат «ватрушек», лыж, сноубордов, сервис обслуживания лыж. Помимо этого присутствует каток, пейнтбольная площадка и аэротруба.Как добраться?На общественном транспорте: со станции Екатеринбург-Пассажирский до станции Шаля на электричке, затем 9 минут пешком до автостанции Первоуральск, затем на автобусе 101 или 110 до остановки «Гора Теплая». На машине – ехать до Первоуральска около 40 км.Часы работы: понедельник – выходной, вт-пт с 17:00до 23:00, сб-вс с 10:00до 22:00.Цены: один подъем – 100 рублей, стоимость абонемента – от 400 до 1100 рублей в зависимости от дня и количества часов. Парковка - 50 рублей в день.«ГОРА ПИЛЬНАЯ», г. Первоуральск.Главная вершина хребта Пильных гор сплошь покрыта смешанными лесами. Хребет защищает трассы от суровых западных ветров, поэтому пребывание на курорте для всех обещает быть комфортным. Что есть? 2 склона, 4 горнолыжных трассы, 3 лесных трассы для любителей фрирайда, сноу-парк и школа сноубординга. На территории можно посетить кафе «Грандъ Буфетъ». Для удобного расположения на «Пильной горе» можно снять номер в отеле или целый коттедж.Как добраться? На на электричке Екатеринбург-Пассажирский – Первоуральск, затем на автобусе №6 до улицы Вайнера и на автобусе №6к до остановки Гора Пильная. Маршрут займет 2 часа 26 минут.Часы работы: понедельник - выходной, вт-пт: 17.00-22.00, сб-вс: 09.00-22.00Цены: Работает система абонементов от 500 руб., стоимость одного подъема 70 руб.«ЛИСТВЕННАЯ ГОРА», между городами Верхняя Пышма и Березовский.Сплошь покрытая смешанными лесами и полянами гора словно не хочет уходить на зиму, однако именно здесь располагается лыжная база – учебно-тренировочный центр. Здесь есть лыжная трасса, три горнолыжных трассы и одна тюбинговая, прокат «ватрушек», лыж, сноубордов, русская баня.Как добраться? На общественном транспорте: станция метро Уральская – проспект Космонавтов. Пешком до улицы Фрезеровщиков, затем на автобусе 56Б до станции Брезент. Пешком 3 километра до горы. Маршрут занимает 1 час 41 минуту.Часы работы: понедельник и вторник – выходные, ср-пт с 14.00 до 22.00, сб-вс с10.00 до22.00Цены: Стоимость одного подъема – 70 рублей, свыше 10 подъемов – 50 рублей.«ЕжЖОВАЯ ГОРА», г. КировградКомплекс расположен в 110 километрах от Екатеринбурга. Это 7 горнолыжных трасс, самая длинная из которых - 1500 метров. Помимо этого есть тьюбинг, сноуборд-парк и 7 подъемников. На вершине горы можно посетить ресторанчик «Орлиное гнездо». У подножия работает парковка, несколько баров и кафе. На территории комплекса можно остановиться в отеле «Седьмая поляна» и посетить русскую баню.Как добраться? На общественном транспорте: электричка Екатеринбург-Пассажирский – Невьянск, затем на автобусе 1019 Автовокзал Невьянск – Автостанция Кировоград, затем на автобусе 116 до остановки Гора Ежовая, затем пешком 1,4 километра до горнолыжного комплекса.Часы работы: пн-пт с 13:00 до 22:00, сб-вс, праздники: с 10:00 до 22:00.Цены: В будние дни стоимость абонемента от 990 рублей, в выходные – 1490 рублей. Стоимость одного подъема – 70 рублей.ГК «ГУБАХА», Пермский крайСледующий горнолыжный комплекс находится в Пермском крае, однако это обстоятельство не мешает свердловчанам любить его меньше. Ехать до горнолыжной базы из Екатеринбурга порядка 400 км. Но оно того стоит! Что есть? 17 трасс, 7 из которых вспомогательные, имеются фрирайдные территории, сноу-парк, тюбинг, прокат и зона отдыха.Как добраться? На общественном транспорте: с Северного автовокзала на автобусе Екатеринбург-Пермь, затем на автобусе Пермь-Губаха, затем с автостанции Губаха на специальном автобусе необходимо доехать до горнолыжного комплекса. Маршрут займет около 15 часов.Часы работы: Комплекс работает без выходных.пн: 11:00-18:00вт-чт: 10:00-18:00пт: 10:00-20:00сб: 10:00-21:00вс: 10:00-18:00Цены:Стоимость абонемента от 600 рублей.Стоимость разового подъема 130 рублей.Люди старше 70 лет катаются бесплатно.Стоимость комплекта напрокат – от 500 рублей, отдельных элементов – от 100 рублей.