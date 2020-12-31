Всеволод Могучев, пиарщик и правая рука опального отца Сергия, а также его пресс-секретарь, оказался членом масонского общества. Во время обысков в Среднеуральском женском монастыре из компьютера изъяли документы, подтверждающие его причастность к закрытому комьюнити, рассказал «КП» источник в силовом ведомстве.К отцу Сергию Всеволод Могучев пришел чуть больше двух лет назад. Как он сам рассказывал, тогда он собирался венчаться со своей супругой и хотел, чтобы на обряд их благословил именно Николай Романов. С тех пор Могучев остался в Среднеуральском женском монастыре в качестве прихожанина.Еще весной, во время первой волны коронавируса, Могучев завел YouTube-канал имени себя. Там он публиковал скандальные проповеди отца Сергия. Неоднократная блокировка канала находчивого парня не останавливала. И в итоге он стал неким «рупором старца» и его ближайшим помощником. Внимание к отцу Сергия росло, как и число подписчиков Могучева. Сейчас за его каналом следит больше 40 тысяч человек.Биография Всеволода Могучева покрыта темными пятнами. До того, как стать правой рукой скандального священника и православным активистом, на своих страницах в социальных сетях он часто появлялся в компании среди праворадикальных националистов. На одной фотографии Всеволод Могучев идет в рядах сторонников партии защиты российской Конституции «Русь». На другой участвует в движении против нелегальной иммиграции (запрещенное в РФ националистическое объединение с 2011 года. - Прим. ред.)Как стало известно журналистам «КП», Всеволод привратник масонской ложи. В масонстве так называют внешних стражей, в обязанности которых входило охранять вход в закрытое общество от незнающих, вредоносных и просто любопытных людей, а также подготовка места проведения собраний. Чем именно там занимался Могучев, неизвестно. В документах, которые нашли у помощника, Всеволод финансово поддерживал организацию и раз в полгода делал взнос в размере 3 тысяч рублей. Кроме этого, на своей странице «Вконтакте» Всеволод не стеснялся выкладывать фотографии с общих собраний масонов. Последние снимки были сделаны 5 лет назад в Челябинске.Напомним, 30 декабря Свердловский областной суд принял решение отпустить на свободу арестованного на пять суток помощника отца Сергия, которого приговорили к пяти суткам ареста в изоляторе. Сообщалось, что это было связано с пошатнувшимся здоровьем Всеволода Могучева. Но, как оказалось, из изолятора Могучева доставили прямиком в суд. В данный момент соратник отца Сергия настаивает на том, что ему нужна медицинская помощь.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕСоратника отца Сергия, пропавшего ночью, нашли в суде. Супруга Всеволода Могучева настаивает на том, что ему нужна медицинская помощь, но скора отказывается его увозить (Подробнее).Басманный суд арестовал отца Сергия, обвиненного в склонении к самоубийству. Раскольник пробудет в СИЗО до 28 февраля 2021 года (Подробнее).Отца Сергия, которого задержали во время штурма Среднеуральского монастыря, этапировали в Москву. Где в ближайшие дни будет находиться бывший схиигумен, решит Басманный суд (Подробнее)