На Урале девушку, которая зарезала всю семью, отправили в тюрьму на 18 лет

Сегодня, 15 июля, в Екатеринбурге проходило заседание Свердловского областного суда по делу Анастасии Рябухиной и Александра Нетунаева – парочки, совершившей массовые убийства в поселке Зюзельский, под Полевским. Жертвами уральских «Бонни и Клайда» стали мать девушки, старшая сестра с мужем и знакомый, который просто зашел к ним в гости – 30-летний Олег Дрябин.

Это произошло 22 февраля, в ходе ссоры, подогретой алкогольным опьянением. Чтобы скрыть следы, пара спрятала тела первых трех жертв в подпол дома: заколотили гвоздями лаз, накрыли его половиками и поставили на него тяжёлую бочку. Труп четвертой жертвы они «схоронили» в сенях. И прожили с припрятанными телами около месяца.

Олег Дрябин был убит Александром Нетунаевым несколькими днями позже, 28 февраля – из-за ревности к супруге Анастасии.

- Убийство данного гражданина совершено при помощи ремня и ножа. Тело потерпевшего было оставлено в сенях дома. У этого потерпевшего обвиняемым мужчиной был похищен сотовый телефон, - уточняют в СК.

Тела прятали в подвале. Фото: пресс-служба СКР по Свердловской области

С родственниками Анастасия решила расправиться из-за личной неприязни – она довольно часто ругалась с матерью и старшей сестрой.

В зависимости от роли каждого Рябухина и Нетунаев обвиняются по статьям «Убийство двух и более лиц, совершенное группой лиц по предварительному сговору), а также «Надругательство над телами умерших» и «Кража».

Дом, где произошли убийства. Фото: соцсети

- На место происшествия для оказания практической и методической помощи в раскрытии убийств выезжали заместитель начальника регионального полицейского главка Александр Постовалов и замначальника управления уголовного розыска Алексей Искоренков, до недавних пор возглавлявший так называемый «убойный отдел» - подразделение по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Неотвратимость наказания стала возможной благодаря слаженному конструктивному взаимодействию с нашими коллегами из Следственного комитета, с которыми с момента получения первичной информации о ЧП и до ареста фигурантов, мы работали бок о бок, - отметил Валерий Горелых.

Сегодня, 15 июля, суд назначил Александру Нетунаеву 19 лет и 1 месяц в колонии строгого режима, с ограничением свободы на два года. Также он должен будет выплатить матери убитого Олега Дрябина 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. Анастасии Рябухиной назначили18 лет колонии общего режима с ограничением свободы на два года.

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