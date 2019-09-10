2019-09-10T11:44:53+03:00
Происшествия

На Урале девушку, обвиняемую в убийстве собственной семьи, признали вменяемой

Как рассказали следователи, вменяемым признан и ее гражданский муж
Евгений Стоянов
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Анастасию и Александра обвиняют в убийстве четырех человек. Фото: соцсетиАнастасию и Александра обвиняют в убийстве четырех человек. Фото: соцсети
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Следователи рассказали о данных психологической экспертизы, которая должна была установить вменяемость 24-летней Анастасии Рябухиной и ее 22-летнего гражданского мужа Александра Нетунаева, которых подозревают в жестоком убийстве родных девушки.

В марте 2019 года маленький поселок Зюзельский, расположенный в 13 километрах от Полевского, прогремел на всю страну. По версии следствия, двое молодых людей убили родственников Анастасии и спрятали их тела в подполе частного дома. Среди убитых оказались мама Анастасии и ее сестра с мужем. Через несколько дней в этом доме произошло еще одно убийство. На этот раз жертвой стал 30-летний Олег Дрябин. Его тело пара спрятала в сенях дома.

Все произошло в этом доме. Фото: Евгений Стоянов

Все произошло в этом доме. Фото: Евгений Стоянов

Нетунаев и Рябухина почти месяц жили в этом доме с двумя маленькими детьми, пока силовики не обнаружили страшную находку.

После произошедшего у следователей СКР появились сомнения во вменяемости Анастасии Рябухиной и Александра Нетунаева, однако, как рассказали "КП-Екатеринбург" в следственном отделе СКР по Полевскому, психологическая экспертиза показала, что Анастасия и Александр являются вменяемыми.

- Расследование уголовного дела продолжается, - добавил исполняющий обязанности руководителя следственного отдела Полевского Михаил Минеев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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