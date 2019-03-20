Троих убили из-за ссоры, еще одного – из ревности: подробности кровавой бойни под Екатеринбургом

Сегодня главной новостью в Свердловской области стало сообщение о нахождении в частном доме в поселке Зюзельском четырех трупов. Как и раньше писала «КП», в жестокой расправе обвиняется местная парочка: 22-летний Александр и его 24-летняя сожительница Анастасия.

Александру и Анастасии уже предъявили обвинение в убийстве. Фото: соцсети

По данным регионального СУ СКР, семья девушки была убита утром 22 февраля во время пьяного застолья, в ходе которого возник конфликт. В тот день они зарезали мать Анастасии, а также старшую сестру с мужем. Чтобы замести следы они спрятали трупы в подпол.

Тот самый дом, где пара убивала и прятала людейФото: Олег Галимов

- В настоящее время обвинение по статье «убийство» уже предъявлено обоим фигурантам. Кроме того, следствие СКР обратилось в суд с ходатайством об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу. В отношении мужчины судом уже избрана соответствующая мера пресечения, в отношении женщины ходатайство судом еще не рассмотрено, - отметили в СУ СКР по Свердловской области.

Четвертой жертвой уральских Бонни и Клайда стал 30-летний Олег Дрябин. Мужчина пришел в гости к паре 28 февраля и был убит Александром из-за ревности к супруге. Его тело было найдено в сенях.

Тело Олега Дрябина нашли в сенях. Фото: соцсети

Оба задержанных признались в убийствах.

Следователь на месте убийства. Фото: СУ СКР по Свердловской области

- Преступления, о которых идет речь, безнаказанными не останутся. Сотрудниками уголовного розыска ОВД Полевского и ГУ МВД области подозреваемые установлены и задержаны. Это местные жители – ранее не судимые мужчина по имени Александр, и его спутница жизни Анастасия Личности всех погибших людей полицией также установлены. На место происшествия для оказания практической и методической помощи в раскрытии убийств выезжали заместитель начальника регионального полицейского главка Александр Постовалов и замначальника управления уголовного розыска Алексей Искоренков, до недавних пор возглавлявший так называемый «убойный отдел» - подразделение по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности.

Неотвратимость наказания станет возможной благодаря слаженному конструктивному взаимодействию с нашими коллегами из Следственного комитета, с которыми с момента получения первичной информации о ЧП и до ареста работали бок о бок, - сообщил начальник пресс-службы областного главка полиции Валерий Горелых.

Нож, которым убивали Настя и Саша. Фото: СУ СКР по Свердловской области

Для координации работы правоохранительных органов по раскрытию преступления, на место происшествия выезжало руководство следственного управления регионального СК России, а также работники отдела криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ, сотрудники отдела криминалистики Следственного комитета по Свердловской области, оперативники уголовного розыска полиции.