2019-03-20T12:52:07+03:00
Происшествия

На Урале молодая девушка с парнем зарезала свою семью

На счету местных Бонни и Клайда четыре убийства
Олег Галимов
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Их уже взяли под стражу. Фото: соцсетиИх уже взяли под стражу. Фото: соцсети
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В поселке Зюзельском, что под Полевским произошло массовое убийство. В одном из частных домов были найдены тела четырех человек. По информации источника «КП» в правоохранительных органах, одним из убитых оказался пропавший в конце февраля 30-летний Олег Дрябин.

Олег пропал 28 февраля. Фото: соцсети

Олег пропал 28 февраля. Фото: соцсети

Мужчину объявляли в розыск поисковые отряды, но вчера вечером статус ориентировки изменился на «Найден, погиб». Информацию о смерти уральца подтвердила и его сестра.

- Пока я не готова обсуждать смерть брата, - коротко ответила женщина.

Остальные тела находились в погребе дома, на всех трупах множественные колото-резаные раны.По предварительной информации, сыщики уголовного розыска уже задержали главных подозреваемых. Это молодая пара: 22-летний Александр Клочков (фамилии изменены – прим.ред.) и его сожительница Анастасия Пузырева.

Предполагаемый убийца. Фото: соцсети

Предполагаемый убийца. Фото: соцсети

Сообщается, что конфликт парочки в семье девушки произошел во время распития спиртного. После этого Анастасия убила свою мать и сестру, а Александр расправился с остальными. Сейчас уральские Бонни и Клайд находятся арестованы и будут ожидать суда в СИЗО.

Анастасия была уже судима и легко расправилась с матерью и сестрой. Фото: соцсети

Анастасия была уже судима и легко расправилась с матерью и сестрой. Фото: соцсети

В пресс-службе ГУ МВД по Свердловской области заявили, что в ближайшее время выступят с заявлением совместно с следователями СКР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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