На Урале двое детей месяц жили в доме с трупами бабушки и тети

В деле о кровавой бойне в уральском поселке Зюзельском, где накануне нашли четыре трупа. Кровавая резня произошла в одном из частных домов, где проживали 22-летний Александр и его гражданская жена Анастасия.

Дом Насти и Саши, именно там они убили родственников, а потом хранили их тела. Фото: соцсети

Официально подтверждено, что три тела принадлежат членам семьи девушки. Это ее мать и старшая сестра Снежана с мужем. Четвертой жертвой местных Бонни и Клайда стал 30-летний Олег Дрябин. По данным следствия, он был убит 28 февраля, а родня Насти была зарезана на шесть дней раньше.

Саша - уже второй ухажер Насти. Первого суженого посадили на 7 лет за разбой. Фото: соцсети

Парочка уже призналась в содеянном и пояснила, что в первом случае причиной убийства стал конфликт во время пьяного застолья, а Олега приревновали к своей подруге Александр.

Но как выяснилось, самое страшное в этой истории то, что у пары есть двое маленьких сыновей. Чтобы скрыть тела убитых Саша и Настя спрятали их в подпол, а труп Олега было найдено в санях. Таким образом, дети почти месяц жили в доме, под которым гнили их бабушка и тетя с дядей.

Настя со старшей сестрой. Фото: соцсети

- Один ребенок находится в учреждении социальной защиты, второй – в медицинской организации, - рассказал «КП» уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков. – Органы опеки уже решают вопрос о том, где они будут дальше жить.

Анастасии и Александру предъявлено обвинение в убийстве. Сообщается, что мужчина уже арестован, но вероятно, такую же меру пресечения назначат и ранее судимой девушке.

Старшего сына Настя родила от первого мужа. Фото: соцсети

- Для координации работы правоохранительных органов по раскрытию данного преступления, на место происшествия выезжало руководство следственного управления регионального СК России, а также работники отдела криминалистического сопровождения следствия Главного управления криминалистики Следственного комитета РФ, сотрудники отдела криминалистики Следственного комитета по Свердловской области, оперативники уголовного розыска полиции, - отметили в СУ СКР.