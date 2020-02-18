«Били ледорубом, душили гирляндой»: стали известны подробности убийства в доме, где дети месяц жили с трупами бабушки и дедушки

18 Февр. 2020 2020-02-18T17:44:40+03:00

Также они надругались над одним из трупов

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В Свердловской области СКР закончил расследование против 25-летней Анастасии Рябухиной и ее 23-летнего гражданского мужа Александра Нетунаева, которых подозревают в жестоком убийстве четырех человек. Силовики считают, что парочка не только расправилась со своими жертвами, но и надругалась над телом одного из пострадавших. Для убийства они использовали не только ножи, но и бейсбольную биту с металлическими вставками, но и гирлянду.

В марте 2019 года маленький поселок Зюзельский, расположенный в 13 километрах от Полевского, прогремел на всю страну. По версии следствия, двое молодых людей убили родственников Анастасии и спрятали их тела в подполе частного дома. Среди убитых оказались мама Анастасии и ее сестра с мужем. Через несколько дней в этом доме произошло еще одно убийство. На этот раз жертвой стал 30-летний Олег Дрябин. Его тело пара спрятала в сенях дома.

- Поводом для расправы с тремя потерпевшими послужили личные неприязненные отношения.

Из-за постоянно возникавших ссор обвиняемые решили совершить убийство. Причем Нетунаев и Рябухина использовали для убийства нестандартные предметы.

- Будучи в состоянии алкогольного опьянения, сообщники расправились со своими жертвами с помощью ножей, ледоруба, новогодней гирлянды и деревянной биты с металлическими элементами. В отношении тела одного из потерпевших обвиняемым-мужчиной было допущено надругательство, - уточняют в пресс-службе регионального СК.

Тела убитых сообщники спрятали в подполе дома, после этого они заколотили гвоздями лаз, накрыли его половиками и поставили на него тяжёлую бочку.

Тела прятали в подполе. Фото: СУ СКР

Олег Дрябин стал четвертой жертвой криминальной парочки. Он погиб в ночь на 28 февраля 2019 года. Дрябин был знакомым с предполагаемыми убийцами. Но когда он был в гостях, у него начался конфликт с обвиняемым.

- Убийство данного гражданина совершено при помощи ремня и ножа. Тело потерпевшего было оставлено в сенях дома. У этого потерпевшего обвиняемым мужчиной был похищен сотовый телефон, - уточняют в СК.

В зависимости от роли каждого Рябухина и Нетунаев обвиняются по статьям «Убийство двух и более лиц, совершённое группой лиц по предварительному сговору), а также «Надругательство над телами умерших» и «Кража».

- Наказание за наиболее тяжкое из указанных преступлений предусмотрено вплоть до пожизненного лишения свободы, - отмечают в СК.

Глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что обвиняемых задержали сотрудники уголовного розыска ОВД Полевского и ГУ МВД области.

- На место происшествия для оказания практической и методической помощи в раскрытии убийств выезжали заместитель начальника регионального полицейского главка Александр Постовалов и замначальника управления уголовного розыска Алексей Искоренков, до недавних пор возглавлявший так называемый «убойный отдел» - подразделение по раскрытию тяжких и особо тяжких преступлений против личности. Неотвратимость наказания стала возможной благодаря слаженному конструктивному взаимодействию с нашими коллегами из Следственного комитета, с которыми с момента получения первичной информации о ЧП и до ареста фигурантов, мы работали бок о бок, - отметил Валерий Горелых.

Нетунаев и Рябухина почти месяц жили в доме с двумя маленькими детьми, пока силовики не обнаружили страшную находку. До этого мы писали о данных психологической экспертизы, которая должна была установить вменяемость Анастасии Рябухиной и ее гражданского мужа Александра Нетунаева.

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