«Кожа у него посинела, он не дышал»: уральский кинолог вернула с того света школьника, едва не утонувшего в реке

С приходом лета в Свердловской области все чаще стали теряться и тонуть на водоемах дети – и не мудрено, ведь на улице стоит жаркая погода, хочется купаться, а взрослым зачастую некогда приглядывать за своими чадами. Вот и прошлым вечером, 8 июля, в поселке Гари на берегу реки произошло ЧП: начал тонуть 13-летний мальчик, который плавал на надувном круге вместе с друзьями.

К счастью, поблизости оказалась кинолог ИК-8 ГУФСИН России по Свердловской области Анастасия Царегородцева. Она отдыхала на той же речке вместе с дочкой, как вдруг заметила с пляжа троих детей, которые слишком далеко отплыли от берега – их стало уносить течением.

Вокруг было очень шумно, громко играла музыка, смеялись и кричали дети, поэтому услышать ребят было физически невозможно. Но Анастасия пригляделась и заметила, что дети что-то очень активно жестикулировали. Еще мгновение на раздумья – и девушка бросилась в воду. У ребят случилась беда, и нужно срочно им помочь – один из них уже начал уходить под воду, хоть и старался изо всех сил держаться на плаву.

Подплыв к детям, Анастасия поняла, что не успела – мальчика уже поглотила вода. Тогда девушка несколько раз нырнула и смогла ухватить ребенка за волосы, после чего вытянула на круг, к остальным. «Мальчик не дышал, кожа у него посинела», - вспоминает девушка. Не теряя времени, она решила провести первую помощь прямо посреди реки, на надувном круге – перевернула на живот и ударила по спине. Изо рта у него хлынула вода, мальчик пришел в сознание и закричал.

- Анастасия, чувствуя, что своих сил уже не хватает, и она сама начинает тонуть, стала звать на помощь, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области. – К ним приплыл мужчина. Вместе они вытащили мальчика на берег.

К счастью, подросток уже пришел в сознание и смог ответить на вопросы. На место тут же вызвали бригаду скорой помощи, госпитализировали в Серовскую горбольницу и сообщили о произошедшем родителям мальчика.

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