2020-07-05T13:18:39+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге водитель иномарки обстрелял семью, переходившую улицу по переходу

Мужчина оказался злостным рецидивистом
Лев ИСТОМИН
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Сотрудники полиции оперативно задержали хулигана, который оказался рецидивистомСотрудники полиции оперативно задержали хулигана, который оказался рецидивистомФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге водитель BMW обстрелял семью, которая переходила проезжую часть улицы Фрезеровщиков перед его автомобилем.

Екатеринбуржец с супругой переходили улицу на Эльмаше вечером, 4 июля, по пешеходному переходу. Это разозлило водителя иномарки, после чего он достал пистолет и выстрелил в сторону пешеходов.

Пуля попала мужчине в голову, задев ушную раковину, после чего пострадавшие сначала отправились в травмпункт, а после этого написали заявление в органы внутренних дел.

Полиция Екатеринбурга оперативно задержала хулигана и доставила его для объяснений в отдел полиции. Там выяснилось, что водитель оказался злостным рецидивистом.

- Сотрудники отдела полиции №14 установили личность гражданин. Это мужчина 1989 года рождения, который ранее был неоднократно судим по статьям УК РФ «Кража», «Побои», «Преступление в сфере незаконного оборота наркотических средств», «Причинение вреда средней тяжести» и «Сбыт краденых вещей». Сейчас он дает показания в территориальном отделе полиции, - пояснили «КП-Екатеринбург» в пресс-службе УМВД по Екатеринбургу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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