Решила не уступать дорогу: в Екатеринбурге «Лада» въехала в мотоциклиста

СЕГОДНЯ 08:59 2019-09-26T08:59:45+03:00

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Сегодня в Екатеринбурге произошло очередное ДТП с участием байкера. Виновником оказался водитель «Лады», который не уступил дорогу и сбил мотоциклиста.

- Инцидент произошел в 08:30. «Лада» при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу и допустила столкновение с водителем мотоцикла Racer, который двигался по Крауля в сторону Викулова, - уточнили в ГИБДД по Екатеринбургу.

В результате жесткого столкновения байкер 30 лет был срочно госпитализирован в больницу с переломом руки и ушибами. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства.

ИСТОЧНИК KP.RU