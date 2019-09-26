Решила не уступать дорогу: в Екатеринбурге «Лада» въехала в мотоциклиста
Сегодня в Екатеринбурге произошло очередное ДТП с участием байкера. Виновником оказался водитель «Лады», который не уступил дорогу и сбил мотоциклиста.
- Инцидент произошел в 08:30. «Лада» при выезде с прилегающей территории не уступила дорогу и допустила столкновение с водителем мотоцикла Racer, который двигался по Крауля в сторону Викулова, - уточнили в ГИБДД по Екатеринбургу.
В результате жесткого столкновения байкер 30 лет был срочно госпитализирован в больницу с переломом руки и ушибами. Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД, которые выясняют все обстоятельства.
ИСТОЧНИК KP.RU