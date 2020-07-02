Прокуратура проверит врачей, которые отказались госпитализировать преподавателя УрФУ с раком и жуткой болью
В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после публикации «КП-Екатеринбург» о том, что бывшего преподавателя УрФУ с раком и жуткой болью отказались госпитализировать в больницу.
63-летний Александр Еремеев (фамилия изменена – Прим. Ред.) имеет диагноз рак кожи – мелонома - и жуткие метастазы в организме. В середине июня опухоль начала увеличиваться. Александр Сергеевич почувствовал себя хуже.
Дочь Александра Сергеевича Валентина Еремеева отвезла отца в 3-ю городскую больницу - по месту прописки. Но онколог в направлении на госпитализацию отказал. Тогда женщина попыталась вызвать скорую. На вызов ушло полчаса. Но диспетчер честно сказал Валентине, что скорая будет ехать долго. В итоге женщина решила отвезти отца уже в 23-ю горбольницу. Но в госпитализации отказали и там.
В Екатеринбурге врачи отказались госпитализировать мужчину с метастазами.Видео: Валенина Еремеева
Теперь прокуратура будет проверять действия врачей.
- Будут проверены соответствия соблюдения требований законодательства при оказании медпомощи. То есть, почему пациента с достаточно серьезным заболеванием отказались госпитализировать и не оказали медпомощь, - рассказала «КП» официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.
ИСТОЧНИК KP.RU