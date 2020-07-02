2020-07-02T14:19:55+03:00
Происшествия

Прокуратура проверит врачей, которые отказались госпитализировать преподавателя УрФУ с раком и жуткой болью

Дочь сама привозила 63-летнего мужчину в две больницы, а также звонила в скорую
Евгений СТОЯНОВ
Поделиться:
Диспетчер скорой честно предупредил, что ждать неотложку придется очень долгоДиспетчер скорой честно предупредил, что ждать неотложку придется очень долгоФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Екатеринбурге прокуратура начала проверку после публикации «КП-Екатеринбург» о том, что бывшего преподавателя УрФУ с раком и жуткой болью отказались госпитализировать в больницу.

63-летний Александр Еремеев (фамилия изменена – Прим. Ред.) имеет диагноз рак кожи – мелонома - и жуткие метастазы в организме. В середине июня опухоль начала увеличиваться. Александр Сергеевич почувствовал себя хуже.

Дочь Александра Сергеевича Валентина Еремеева отвезла отца в 3-ю городскую больницу - по месту прописки. Но онколог в направлении на госпитализацию отказал. Тогда женщина попыталась вызвать скорую. На вызов ушло полчаса. Но диспетчер честно сказал Валентине, что скорая будет ехать долго. В итоге женщина решила отвезти отца уже в 23-ю горбольницу. Но в госпитализации отказали и там.

В Екатеринбурге врачи отказались госпитализировать мужчину с метастазами.Видео: Валенина Еремеева

Теперь прокуратура будет проверять действия врачей.

- Будут проверены соответствия соблюдения требований законодательства при оказании медпомощи. То есть, почему пациента с достаточно серьезным заболеванием отказались госпитализировать и не оказали медпомощь, - рассказала «КП» официальный представитель прокуратуры Свердловской области Марина Канатова.

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
В аэропорту Кольцово снова заработали кафе и рестораны
Клиент ВТБ получил первый B2C-перевод через СБП
В Свердловской области поезд насмерть сбил 89-летнюю женщину
Двойная выгода: УБРиР запустил акцию для клиентов и их друзей
В Екатеринбурге запустили полугодовой эксперимент по раздельному сбору мусора: участвуют 45 тысяч человек
Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой
В Екатеринбурге пьяная компания атаковала участника ДТП, после чего у него угнали машину
«Раньше никогда не исчезал»: на Урале ищут 18-летнего парня, пропавшего в закрытом городе
В Екатеринбурге на участки для голосования пришли только здоровые люди
В центре Екатеринбурга лихач на BMW с «блатным» номером протаранил сразу четыре машины
«Бил электрошокером и палкой»: в Екатеринбурге директор фирмы напал на собственную продавщицу
Уральский боец Петр Ян номинирован на премию World MMA Awards
Мэр Екатеринбурга прокомментировал итоговую явку на голосовании по Конституции
Синоптики спрогнозировали засушливый июль на Урале
Свердловской Избирком озвучил предварительные итоги: большинство уральцев проголосовали за поправки
Пропал неделю назад: на Урале ищут пенсионера с татуировкой на левой кисти
В Свердловской области за сутки на коронавирус обследовали 8 491 человек
В Свердловской области явка на избирательных участках составила почти 50%
Уральцы стали активнее пользоваться междугородними автобусами
Мэр Верхней Салды передумал покидать свой пост