2020-07-01T13:39:43+03:00
Дом. Семья

«Чешу как хочу»: уральский мишка станцевал на камеру и стал звездой соцсетей

Косолапый показал, как надо правильно использовать деревья в лесу
Юлия СТАЛИНА
Поделиться:
Подошел и давай чесать шкуру. Фото: Висимский заповедникПодошел и давай чесать шкуру. Фото: Висимский заповедник
Изменить размер текста:

Ох, ну и шуму наделал этот медведь в соцсетях. Уральский косолапый стал настоящей звездой интернета. На камеру мишка станцевал возле дерева, а страстные движения уловила фотоловушка Висимскомского заповедника (это недалеко от Екатеринбурга, - Ред.).

visimskiyzapovednikvisimskiyzapovednik
В уральском заповеднике косолапый показал, как чесать спину
106 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

Вниз-вверх, вниз-вверх – вот так бурый вытанцовывает перед камерой. Мишка пришел почесать спинку. На ролике видно, как косолапый, подходит к дереву, встает на задние лапы и начинает тереться своей шкурой о твердую кору. Причем, как оказалось, не в первый раз он и ему подобные делают это здесь - за что дерево в заповеднике даже получило название «медвежьей».

- Не просто так место, где установлена фотоловушка, научные сотрудники заповедника назвали Медвежьим углом. Очередного медведя засняли у «чесального» дерева. Уж очень чесалась у него филейная часть тела, - рассказывает в Висимском заповеднике.

Это место стало любимым для медведей. Фото: Висимский заповедник

Это место стало любимым для медведей. Фото: Висимский заповедник

Камеры заповедника начали замечать медведей еще в середине мая. Впервые на это место пришел медвежонок, а затем уже заглядывали взрослые особи. И раз уж поляна по праву стала косолапых, то и дерево тоже. Специалисты предполагают, что этот же мишка уже попадал к ним в поле зрение. Тогда он тоже устроил страстные танцы возле дерева.

- И уж очень он напоминает нашего старого знакомого Ферапонта, - добавили в Висимском заповеднике.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Начесал подписчиков»: мишка из уральского парка стал звездой Интернета. Он показал на камеру мастер-класс, как чесаться о ель посреди заповедника (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
«Любят сыр и человека»: как живёт единственная в России звероферма, где разводят домашних лисиц
Более полувека новосибирские ученые ставят эксперимент: делают из дикого животного дружелюбного и ручного. Зачем им это надо и смогут ли лисы заменить собак, в материале «КП» [фото, видео]
Новости 24
В Екатеринбурге к Универсиаде обновят Горбольницу №40
«Пришло больше 420 тысяч человек»: глава Екатеринбурга о ходе голосования по поправкам в Конституцию
Мэр Екатеринбурга рассказал, как горожан пытались обмануть перед голосованием 1 июля
В Екатеринбурге компания девушек украла у дедушки 1,2 миллиона рублей, которые он копил 25 лет
В свердловском избиркоме рассказали, как голосуют люди с коронавирусом
Эксперимент: как в Екатеринбурге внедряют раздельный сбор мусора
Явка на избирательные участки Свердловской области составила 42,3%
В Нижнем Тагиле закрывают три дорожных участка: график перекрытий
«Более 15 тысяч человек уже пришло»: мэр Екатеринбурга Александр Высокинский о явке на голосовании по поправкам в Конституцию 1 июля
Из Екатеринбурга запустили прямые поезда в Крым
Внедорожник после ДТП повис на ограждении Макаровского моста в Екатеринбурге
«Дочка уезжала со слезами на глазах»: майор полиции рассказала о жизни в Среднеуральском монастыре
Свердловская область вошла в топ самых грибных регионов
Участки для голосования по Конституции открылись в Екатеринбурге
В центре Екатеринбурга откроется стриптиз-клуб