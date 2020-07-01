«Чешу как хочу»: уральский мишка станцевал на камеру и стал звездой соцсетей

Ох, ну и шуму наделал этот медведь в соцсетях. Уральский косолапый стал настоящей звездой интернета. На камеру мишка станцевал возле дерева, а страстные движения уловила фотоловушка Висимскомского заповедника (это недалеко от Екатеринбурга, - Ред.).

visimskiyzapovednik В уральском заповеднике косолапый показал, как чесать спину

Вниз-вверх, вниз-вверх – вот так бурый вытанцовывает перед камерой. Мишка пришел почесать спинку. На ролике видно, как косолапый, подходит к дереву, встает на задние лапы и начинает тереться своей шкурой о твердую кору. Причем, как оказалось, не в первый раз он и ему подобные делают это здесь - за что дерево в заповеднике даже получило название «медвежьей».

- Не просто так место, где установлена фотоловушка, научные сотрудники заповедника назвали Медвежьим углом. Очередного медведя засняли у «чесального» дерева. Уж очень чесалась у него филейная часть тела, - рассказывает в Висимском заповеднике.

Это место стало любимым для медведей. Фото: Висимский заповедник

Камеры заповедника начали замечать медведей еще в середине мая. Впервые на это место пришел медвежонок, а затем уже заглядывали взрослые особи. И раз уж поляна по праву стала косолапых, то и дерево тоже. Специалисты предполагают, что этот же мишка уже попадал к ним в поле зрение. Тогда он тоже устроил страстные танцы возле дерева.

- И уж очень он напоминает нашего старого знакомого Ферапонта, - добавили в Висимском заповеднике.

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