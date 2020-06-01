2020-06-01T13:36:55+03:00
Общество

«Начесал подписчиков»: мишка из уральского парка стал звездой Интернета

Он показал на камеру мастер-класс, как чесаться о ель посреди заповедника
Данил СВЕЧКОВ
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Медведя зовут Ферапонтом. Фото: Висимский заповедник, visimskiy.ruМедведя зовут Ферапонтом. Фото: Висимский заповедник, visimskiy.ru
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«Мишка косолапый по лесу идет, шишки собирает, спину себе трет...» - знаменитая детская песенка с немного измененными словами, как нельзя кстати подошла бы для видео, что записала камера-ловушка в Висимском заповеднике (это недалеко от Екатеринбурга, - Ред.).

На Урале медведь задорно чешется спиной о дерево.Видео: Висимский заповедникДанил СВЕЧКОВ

На ролике видно, как косолапый, подходит к дереву, встает на задние лапы и начинает тереться своей шкурой о твердую кору ели. Причем, как оказалось, не в первый раз он и ему подобные делают это здесь - за что дерево в заповеднике даже получило название «медвежьей ели».

- За две недели работы видеоловушки медведи побывали здесь четыре раза, - рассказывают в Висимском заповеднике. - Но сколько их, кто они – вот вопросы.

Впервые медведи у дерева появились еще 15 мая. Сначала был маленький медвежонок - он обнюхивал, тыкал носом, фыркал, даже испуганно отскакивал от ели.

- Судя по размерам зверя, это может быть наш прошлогодний знакомый медвежонок, что ходил с мамашей и двумя братьями-сестрами, тот, что копался в муравейнике на склоне Большого Сутука. Очень похож, - отмечают в заповеднике.

Потом пришел взрослый собрат медвежонка. Ну а того, что попал конкретно на эту запись вообще в заповеднике каждая белка знает. Звать его Ферапонт. Ну а видео с его участием теперь умиляется весь Урал. Ведь Ферапонт нашел ответ на главный вопрос как в наше время стать звездой Интернета - надо всего лишь... тереться в нужных местах - у деревьев, что под объективами камер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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