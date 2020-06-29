2020-06-29T15:43:44+03:00
Звезды

Клава Кока обидела Элджея, чтобы не целоваться со свиньей

На это ей пришлось пойти, чтобы обыграть рэпера Niletto в шоу Comment Out
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: InstagramФото: Instagram
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Вышла новая серия шоу Comment Out, героями выпуска стала участница лейбла Black Star Клава Кока и исполнитель хита «Любимка» Niletto. В первом же раунде певица вытянула в качестве наказания поцелуй Хрюши из «Спокойной ночи малыши».

- Страстно с языком засосать Хрюшу на 60 секунд! – удивленно прокричала Клава Кока. – Кстати говоря, свинюшка – это мое любимое животное. Я не ем мясо. Но целоваться можно.

Но вместо поцелуя с пластиковой ручной куклой исполнительница выбрала оставить обидный комментарий. В качестве жертвы Коке попался Элджей. На его странице в Instagram нужно было написать нецензурный призыв начинать зарабатывать в TikTok.

Клава Кока не решилась поцеловать Хрюшу из детской передачи

Клава Кока не решилась поцеловать Хрюшу из детской передачи

- Клава, это круче! – сказал подруге Niletto, показывая пальцем на Хрюшу. – Элджей и так скоро будет TikTok.

В итоге Клава Кока написала комментарий на странице Элджея и тем самым заработала в свою копилку два балла. В финале у обоих участников было по 12 очков, и все решил жребий, брошенный Владимиром Маркони. Выпал орел и победителем стал Niletto.

Напомним, что недавно уроженцы Екатеринбурга сняли клип на совместный трек «Краш». Артисты сняли завораживающую лав стори: парочка безбашенных молодых людей рассекают по полям и лесу на розовом мотоцикле с коляской «Урал». Потом влюбленные пересаживаются на воздушный шар.

klavacocaklavacoca
Comment Out с нами уже в youtube)) Я думаю, многие были в шоке от некоторых наших действий в соц сетях, пришло время объясниться за них (или нет) Это было жестко!
103361 отметок «Нравится»None комментариевInstagram

ИСТОЧНИК KP.RU

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