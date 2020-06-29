Клава Кока обидела Элджея, чтобы не целоваться со свиньей

Вышла новая серия шоу Comment Out, героями выпуска стала участница лейбла Black Star Клава Кока и исполнитель хита «Любимка» Niletto. В первом же раунде певица вытянула в качестве наказания поцелуй Хрюши из «Спокойной ночи малыши».

- Страстно с языком засосать Хрюшу на 60 секунд! – удивленно прокричала Клава Кока. – Кстати говоря, свинюшка – это мое любимое животное. Я не ем мясо. Но целоваться можно.

Но вместо поцелуя с пластиковой ручной куклой исполнительница выбрала оставить обидный комментарий. В качестве жертвы Коке попался Элджей. На его странице в Instagram нужно было написать нецензурный призыв начинать зарабатывать в TikTok.

Клава Кока не решилась поцеловать Хрюшу из детской передачи

- Клава, это круче! – сказал подруге Niletto, показывая пальцем на Хрюшу. – Элджей и так скоро будет TikTok.

В итоге Клава Кока написала комментарий на странице Элджея и тем самым заработала в свою копилку два балла. В финале у обоих участников было по 12 очков, и все решил жребий, брошенный Владимиром Маркони. Выпал орел и победителем стал Niletto.

Напомним, что недавно уроженцы Екатеринбурга сняли клип на совместный трек «Краш». Артисты сняли завораживающую лав стори: парочка безбашенных молодых людей рассекают по полям и лесу на розовом мотоцикле с коляской «Урал». Потом влюбленные пересаживаются на воздушный шар.