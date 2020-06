Рассекали по полю на розовом «Урале» с коляской: Клава Кока и Niletto сняли клип на новую песню

Уральский рэпер Niletto, который прославился на всю страну с песней «Любимка», выпустил новый клип. Композицию «Краш» он исполняет вместе с другой певицей из Екатеринбурга Клавой Кокой.

Артисты сняли завораживающую лав стори: парочка безбашенных молодых людей рассекают по полям и лесу на розовом мотоцикле с коляской «Урал». Потом влюбленные пересаживаются на воздушный шар.

- Мы досняли этот клип буквально два дня назад и вот вчера целый день монтировали, - призналась певица на своей странице Instagram.

Ролик опубликовали на канале Клавы Кока и за пару часов он успел собрать почти полмиллиона просмотров. Эта песня первая совместная работа уральских артистов. Саму композицию ребята выпустили неделю назад, тогда же вышла анимированная видео-версия песни на Youtube.

Текст песни : Ты ты ты мне не враг... ааа... Но с тобой не дружу... ууу... Я твой личный маньяк... ааа... Я тебя придушу, тебя придушу Ты мой краш Либо я, либо никто - это шантаж Я приду одна, я знаю твой этаж Покушаюсь на тебя, ведь твой типаж - Ограниченый тираж Мы с тобой, boy Поиграем, но не в консоль И ты мой мой Ты мой сахар, и в этом соль Да, любовь - боль, Ведь опасно быть не со мной Между нами бой, но Ты ты ты мне не враг Но с тобой не дружу Я твой личный маньяк Я тебя придушу Ты ты будешь со мной Без тебя мне не жить Я могу убежать Ты меня привяжи Ты ты ты мне не враг Но с тобой не дружу Я твой личный маньяк Я тебя придушу Ты ты будешь со мной И останешься жив Я могу убежать Ты меня привяжи Странно... Ты себя привезла Вставай, ха! Я тебя привязал Я твой самый близкий boy Это ближний Морской бой Один Б попала, ой! Ты ты ты мне не враг Мой любимый мультфильм Тебе не убежать Моя Эйприл О Нил Сара Коннор во снах Я к тебе приходил Я твой жидкий металл И я тебя растворил, ла-ла-ла-ла Ты ты ты мне не враг Но с тобой не дружу Я твой личный маньяк Я тебя придушу Ты ты будешь со мной И останешься жив Я могу убежать Ты меня привяжи Ты ты ты мне не враг Но с тобой не дружу Я твой личный маньяк Я тебя придушу Ты ты будешь со мной И останешься жив Я могу убежать Ты меня привяжи Ты ты ты мне не враг... ааа... Но с тобой не дружу... ууу... Я твой личный маньяк... ааа... Я тебя придушу, тебя придушу Ты ты ты мне не враг Но с тобой не дружу Я твой личный маньяк Я тебя придушу Ты ты будешь со мной И останешься жив Я могу убежать Ты меня привяжи Ты ты ты мне не враг Но с тобой не дружу Я твой личный маньяк Я тебя придушу Ты ты будешь со мной И останешься жив Я могу убежать Ты меня привяжи Ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла Ла-ла-ла Ла-ла-ла-ла-ла Автор слов: Клава Кока, NILETTO, Доценко Тимофей, SashaDoutra, Кокшаров Константин Автор музыки: Клава Кока, NILETTO, Трухин Евгений, Кокшаров Константин