МВД выплатит 100 тысяч рублей за свердловчанина, которого запытали до смерти полицейские

Ленинский суд Екатеринбурга постановил выплатить сестре забитого до смерти 41-летнего тагильчанина Станислава Головко 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального ущерба.

27 сентября 2017 года уральца доставили в отдел полиции Нижнего Тагила, где сотрудники Егор Ялунин, Дмитрий Панов и Анатолий Быков три дня допрашивали и требовали признаться в краже.

Через сутки он умер в реанимации. Позже на теле Головко судмедэксперты обнаружили 26 ран от ударов: у него были сломаны девять ребер, проломлена в трёх местах лобная кость, а также отдавлены пальцы на руках.

- У него вместо лица была сплошная гематома, - рассказывала «Комсомолке» после трагедии сестра Станислава Екатерина. – В документах, которые я видела в полиции, написано, что у брата начались галлюцинации и он сам нанес себе эти травмы. Но ведь так не бывает! И даже если и так, почему его не остановили, не сковали руки наручниками, чтобы он не бил себя?

Женщина просила назначить ей компенсацию в размере четырех миллионов рублей.

- Я вообще не надеялась, что мне назначат хоть какую-то компенсацию. Я буду подавать апелляцию. Если надо будет - дойду до Европейского суда по правам человека, - рассказывает «КП» сестра погибшего Екатерина Головко.

Осужденные экс-силовики провели за решеткой менее двух летФото: Евгений СТОЯНОВ

Материалы дела по статье «Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений» были выделены в отдельное производство, они по-прежнему находятся у следователей СКР.

В конце 2018 года по статье «Превышение должностных обязанностей» Дмитрий Панов получил 3,5 года лишения свободы, Егор Ялунин - 3 года и 4 месяца, Анатолий Быков - 3 года и 2 месяца. Прокуратура пыталась обжаловать приговор, но областной суд Свердловской области оставил решение без изменений. Осенью 2019 года все экс-силовики вышли из колонии условно-досрочно.

Примечательно, что бывшие оперативники так и не признали свою вину. Сначала они заявляли, что Головко нанес себе все травмы сам, а позже стали обвинять в случившемся силовиков, которые доставляли его в отдел полиции. Якобы Станислава уже привезли в отдел избитым.