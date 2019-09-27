На Урале досрочно выпустили трех экс-полицейских, после допроса у которых умер задержанный

В пятницу, 27 сентября Тагилстроевский районный суд удовлетворил ходатайства об условно-досрочном освобождении троих бывших оперуполномоченных отдела полиции номер 17 Нижнего Тагил. Егор Ялунин, Дмитрий Панов и Анатолий Быков три дня допрашивали задержанного Станислава Головко. После этого он умер в реанимации. На теле Головко судмедэксперты обнаружили 26 ран от ударов тупым предметом, у него были сломаны девять рёбер, проломлена в трёх местах лобная кость, а также отдавлены пальцы на руках.

БИЛИ, НО НЕ УБИВАЛИ

Следствие длилось больше года. Изначально силовикам предъявили обвинение по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть», но во время вынесения приговора судья отменила второе обвинение. В итоге экс-полицейских приговорили к срокам от трех лет и двух месяцев до трех с половиной лет.

Суд признал, что оперативники действительно били задержанного, но что именно они нанесли Головко смертельную травму судья сочла недоказанным.

Как рассказали «КП-Екатеринбург» в Тагилстроевском районном суде, Панову снизили наказание на один год и 12 дней, его бывшему коллеге Ялунину на 10 месяцев и 9 дней, а Анатолий Быков был освобожден из колонии раньше на восемь месяцев. Во всех случаях прокуратура поддержала ходатайства осужденных экс-полицейских.

«ПРАВОСУДИЯ НЕ СУЩЕСТВУЕТ»

Сестра погибшего Екатерина Головко, узнав о решении едва могла сдерживать слезы:

- Правосудия не существует! Если ты имеешь форму, удостоверение, то тебе всегда «зеленый свет», ты можешь попасть по любой статье, но получишь минимальный срок. Они отсидели на «своей» зоне, на ИК-13. Там у них был полный комфорт, можно сказать профилакторий.

По словам Екатерины, она заранее знала о том, что сегодня суд примет такое решение, а прокуратура не будет против него возражать. Об этом ей рассказал знакомый силовик.

- Это решение было заранее согласованно с областью, а сегодняшнее заседание - просто формальность, - считает Екатерина Головко.

У Станислава Головко после допроса оказались сломаны девять ребер. Фото: соцсети

Она уверена, что решению о досрочном освобождении поспособствовал отец Анатолия Быкова, который до недавнего времени являлся председателем Дзержинского суда Нижнего Тагила.

Бывшие оперативники так и не признали свою вину. Сначала они заявляли, что Головко нанес себе все травмы сам, а позже стали обвинять в случившемся силовиков, которые доставляли его в отдел полиции. Якобы Станислава уже привезли в отдел избитым. Но сестра погибшего в эту версию не верит и считает именно Ялунина, Панова и Быкова виновными в смерти близкого человека.