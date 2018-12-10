2018-12-11T14:15:43+03:00
Происшествия

В Нижнем Тагиле вынесли приговор троим полицейским, обвиняемым в избиении задержанного

Станислав Головко скончался после трех дней пыток в ОП № 17
Олег Галимов
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Тагильчанин скончался осенью 2017 года. Фото: соцсетиТагильчанин скончался осенью 2017 года. Фото: соцсети
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Сегодня в Ленинском суде Нижнего Тагила огласили приговор полицейским Егору Ялунину, Дмитрию Панову и Анатолию Быкову, которые обвинялись в избиении 41-летнего Станислава Головко. Мужчину три дня пытали в ОП № 17 после чего мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу, где он позже скончался.

По официальной информации, Головко доставили в отделение по подозрению в краже.

Изначально силовикам предъявили обвинение по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть», но в итоге приговор выносили только по первой из них. Все они будут отбывать наказание в колонии общего режима.

У Станислава остался маленький сын

У Станислава остался маленький сын

- Когда приговор суда вступит в силу после обжалования, лица, о которых идет речь, будут уволены из системы МВД РФ по отрицательным мотивам, - рассказал пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. – Их руководители еще до суда были привлечены к дисциплинарной ответственности.

Анатолию Панову назначили 3 года и 6 месяцев лишения свободы, Ялунину - 3 года 4 месяца, Быков 3 года 2 месяца. Также все они будут лишены званий.

- В ходе следствия по уголовному делу проведён ряд судебно-медицинских экспертиз, в том числе две комиссионные экспертизы, - рассказали в СУ СКР по Свердловской области. - В ходе судебных экспертиз, в частности, установлены время смерти погибшего потерпевшего и механизм образования (способ причинения) причиненных ему телесных повреждений. Также следователями СКР в рамках расследования изъяты и проанализированы видеозаписи с камер наружного наблюдения, проведены очные ставки между свидетелями и обвиняемыми, допрошено свыше 50 свидетелей.

Родственники подсудимых уже заявили о том, что будут обжаловать приговор.

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