2019-09-27T12:11:11+03:00
Происшествия

Отсидел меньше двух лет: на Урале экс-полицейского, после допроса у которого умер задержанный, отпустили по УДО

Анатолий Быков вместе с двумя коллегами три дня допрашивали и избивали задержанного Станислава Головко
Евгений Стоянов
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Анатолию Быкову скостили восемь месяцев. Фото: соцсетиАнатолию Быкову скостили восемь месяцев. Фото: соцсети
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Один из бывших оперуполномоченных, подозреваемых в гибели Станислава Головко, скончавшегося от многочисленных травм после допроса в полиции Нижнего Тагила, досрочно выйдет на свободу. В колонии и СИЗО Анатолий Быков провел меньше двух лет.

- Ходатайство об условно-досрочном освобождении удовлетворено. Неотбытый срок лишения свободы составил 8 месяцев и 16 дней. Представитель прокуратуры, при этом, не возражал, колония также поддержала ходатайство, - рассказали "КП-Екатеринбург" в Тагилстроевском районном суде, где рассматривали дело.

41-летнего Станислава Головко доставили в отдел полиции №17 в сентябре 2017 года по подозрению в краже (позже СКР официально заявил, что погибший к ней был не причастен). В допросе задержанного принимали участие трое оперуполномоченных: Анатолий Быков, Егор Ялунин и Дмитрий Панов. После трех дней допроса судмедэксперты обнаружили на теле Головко 26 ран от ударов тупым предметом, у него были сломаны девять рёбер, проломлена в трёх местах лобная кость, а также отдавлены пальцы на руках. В результате травм Головко умер.

Следствие длилось больше года. Изначально силовикам предъявили обвинение по статьям «Превышение должностных полномочий» и «Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть», но во время вынесения приговора судья отменила второе обвинение. В итоге экс-полицейских приговорили к срокам от трех лет и двух месяцев до трех с половиной лет.

В ходе вынесения приговора, судья признала, что экс-полицейские били задержанного, но сочла недоказанным то, что именно они нанесли ему смертельные травмы.

Позже дело Ялунина, Быкова и Панова рассматривал Свердловский областной суд. Экс-полицейским незначительно изменили сроки.

Сегодня Тагилстроевский районный суд рассмотрит ходатайства об условно-досрочном освобождении для еще двух бывших коллег Быкова.

ИСТОЧНИК KP.RU

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