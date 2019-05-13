Свердловский суд изменил приговор трем полицейским, после допроса которых умер задержанный
Свердловский областной суд частично изменил приговор, вынесенный по делу трех бывших полицейских из Нижнего Тагила, после допроса которых умер задержанный Станислав Головко. В декабре прошлого года Егора Ялунина, Дмитрия Панова и Анатолия Быкова признали виновными в «Превышении должностных полномочий» и отправили в колонию общего режима.
Панову дали 3,5 года, Ялунину - 3 года 4 месяца, Быкову - 3 года 2 месяца. Также всех экс-правоохранителей лишили званий. Однако обвинение подало апелляцию, в ходе рассмотрения которой срок осужденным был пересчитан.
- Апелляционная инстанция пересчитала осужденным срок, проведенный под домашним арестом, из расчета один день домареста за один день в колонии общего режима. Районным судом этот период был рассчитан день за полтора. Также суд исключил из приговора указание на обстоятельство, смягчающее вину Быкова - вызов скорой помощи потерпевшему, - сообщили в пресс-службе облсуда.
В результате срок отбывания наказания увеличился для осужденных на неделю. Кроме того, суд направил в следственные органы Нижнего Тагила материалы дела для установления лиц, причастных к совершению преступления. По этому эпизоду Панов, Ялунин, Быков были оправданы. В остальной части приговор оставлен без изменения.
Напомним, все началось осенью 2017 года. По словам сестры Станислава Головко, полицейские задержали ее брата по подозрению в краже. Никаких документов у мужчины при себе не было, а уже в отделении стало известно о его административных штрафах за появление пьяным в общественном месте.
Полицейские оформили Станислава в спецприемник, а спустя три дня мужчину с разбитой головой и сломанными ребрами госпитализировали в больницу, где он вскоре скончался.
ИСТОЧНИК KP.RU