Свердловский суд изменил приговор трем полицейским, после допроса которых умер задержанный

СЕГОДНЯ 15:46 2019-05-13T15:56:36+03:00

Станислав Головко пришел в отделение своими ногами, а покинул его в бессознательном состоянии на каталке скорой помощи

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Свердловский областной суд частично изменил приговор, вынесенный по делу трех бывших полицейских из Нижнего Тагила, после допроса которых умер задержанный Станислав Головко. В декабре прошлого года Егора Ялунина, Дмитрия Панова и Анатолия Быкова признали виновными в «Превышении должностных полномочий» и отправили в колонию общего режима.

Панову дали 3,5 года, Ялунину - 3 года 4 месяца, Быкову - 3 года 2 месяца. Также всех экс-правоохранителей лишили званий. Однако обвинение подало апелляцию, в ходе рассмотрения которой срок осужденным был пересчитан.

- Апелляционная инстанция пересчитала осужденным срок, проведенный под домашним арестом, из расчета один день домареста за один день в колонии общего режима. Районным судом этот период был рассчитан день за полтора. Также суд исключил из приговора указание на обстоятельство, смягчающее вину Быкова - вызов скорой помощи потерпевшему, - сообщили в пресс-службе облсуда.

В результате срок отбывания наказания увеличился для осужденных на неделю. Кроме того, суд направил в следственные органы Нижнего Тагила материалы дела для установления лиц, причастных к совершению преступления. По этому эпизоду Панов, Ялунин, Быков были оправданы. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Напомним, все началось осенью 2017 года. По словам сестры Станислава Головко, полицейские задержали ее брата по подозрению в краже. Никаких документов у мужчины при себе не было, а уже в отделении стало известно о его административных штрафах за появление пьяным в общественном месте.

Полицейские оформили Станислава в спецприемник, а спустя три дня мужчину с разбитой головой и сломанными ребрами госпитализировали в больницу, где он вскоре скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU