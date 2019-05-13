2019-05-13T15:56:36+03:00
Общество

Свердловский суд изменил приговор трем полицейским, после допроса которых умер задержанный

Станислав Головко пришел в отделение своими ногами, а покинул его в бессознательном состоянии на каталке скорой помощи
Наталья КСЕНОФОНТОВА
Поделиться:
Фото: Екатерина ГоловкоФото: Екатерина Головко
Изменить размер текста:

Свердловский областной суд частично изменил приговор, вынесенный по делу трех бывших полицейских из Нижнего Тагила, после допроса которых умер задержанный Станислав Головко. В декабре прошлого года Егора Ялунина, Дмитрия Панова и Анатолия Быкова признали виновными в «Превышении должностных полномочий» и отправили в колонию общего режима.

Панову дали 3,5 года, Ялунину - 3 года 4 месяца, Быкову - 3 года 2 месяца. Также всех экс-правоохранителей лишили званий. Однако обвинение подало апелляцию, в ходе рассмотрения которой срок осужденным был пересчитан.

- Апелляционная инстанция пересчитала осужденным срок, проведенный под домашним арестом, из расчета один день домареста за один день в колонии общего режима. Районным судом этот период был рассчитан день за полтора. Также суд исключил из приговора указание на обстоятельство, смягчающее вину Быкова - вызов скорой помощи потерпевшему, - сообщили в пресс-службе облсуда.

В результате срок отбывания наказания увеличился для осужденных на неделю. Кроме того, суд направил в следственные органы Нижнего Тагила материалы дела для установления лиц, причастных к совершению преступления. По этому эпизоду Панов, Ялунин, Быков были оправданы. В остальной части приговор оставлен без изменения.

Напомним, все началось осенью 2017 года. По словам сестры Станислава Головко, полицейские задержали ее брата по подозрению в краже. Никаких документов у мужчины при себе не было, а уже в отделении стало известно о его административных штрафах за появление пьяным в общественном месте.

Полицейские оформили Станислава в спецприемник, а спустя три дня мужчину с разбитой головой и сломанными ребрами госпитализировали в больницу, где он вскоре скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прокуратура Свердловской области запросила пожизненный срок для серийного маньяка
ЕВРАЗ подписал трехсторонние соглашения о социально-экономическом сотрудничестве с Правительством Свердловской области, Нижним Тагилом и Качканарским ГО
Обратная сторона праздника: в Екатеринбурге после 9 мая собрали 225 тонн грязи и мусора
Перевозки контейнеров на СвЖД выросли на 10,8 % в январе - апреле
Слава ПТРК нарисовал в Санкт-Петербурге героя фильма «Брат» в образе Черного Плаща
В Нижних Сергах оштрафовали сервис питания, из-за которого в санатории развелись тараканы
За майские праздники на Среднем Урале сгорело 467 гектаров леса
Студенты из Екатеринбурга устроят благотворительный сбор в стиле «Игры престолов»
В Екатеринбурге задержали супругов, три года державших бордель
В Нижнем Тагиле будут судить наркодилера, торгующего «синтетикой»
Перевозки пассажиров на СвЖД выросли на 0,7 % в апреле
На участке трассы Екатеринбург - Тюмень вводят реверсивное движение
Советник главы Екатеринбурга Екатерина Куземка получила пост вице-мэра города
Позагорали и хватит: в Екатеринбурге аномальная жара сменится дождями
В Ирбите обрушилась стена жилого многоквартирного дома
В Екатеринбурге за сутки произошли три ДТП с детьми
Здесь купаются дети и пасется скот: река Сосьва загрязнилась после впадения в нее вод из других рек
Авиация ЦВО помогла жителям Курганской области потушить лесные пожары
Монеточка выступит на «Вечернем Урганте» с новой песней, которую поклонники ждали с осени
Каждую ночь жители Екатеринбурга смогут наблюдать, как в небе пролетает МКС
Уснул за рулем: тюменец попал в аварию под Ирбитом
12 мая в Екатеринбурге всё же не станет самым жарким днем в истории
В Екатеринбурге во дворе на десятилетнего мальчика напала собака
Короткое замыкание: в деревне под Ирбитом сгорели мать с двухлетней дочкой
Уралочка победила в международном конкурсе Miss SuperTalent of the world
На улице Билимбаевская водитель «Хендая» протаранил автобус и сбежал, бросив машину
Жара в Екатеринбурге продлится до вторника