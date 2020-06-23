Итоги онлайн-конференции «Деловая пятница: ипотека в период кризиса»

ГОСУДАРСТВО ПОМОГАЕТ

В качестве меры поддержки строительной отрасли в условиях экономического кризиса государство ввело антикризисную ипотеку по 6,5 % годовых. Большинство экспертов сходятся во мнении, что льготное ипотечное кредитование с государственной поддержкой помогло отрасли удержать свои позиции.

- Поддержка от государства была крайне своевременна. Запуск программы сыграл большую роль для восстановления спроса на ипотечное кредитование. Мы также уменьшили ставку по ипотечным кредитам, и теперь предоставляем возможность получить кредит на жилье от 5,99% годовых, — отмечает директор дивизиона “Екатеринбург” УБРиР Олег Попков.

Олег Попков, УБРиР: “Сейчас лучшее время для того, чтобы брать ипотеку и пользоваться возможностями, которые предоставляет и государство, и банки, чтобы приобрести жилье своей мечты.”

- В первые три месяца 2020 года доля ипотечных сделок с «первичкой» не превышала 20%. В мае-июне, после запуска госпрограммы достигла 70%. Свердловская область уже в мае вошла в топ-5 регионов с лучшими результатами по выдаче. И наш регион удержится на высоких позициях до самого завершения госпрограммы в ноябре, поскольку в Екатеринбурге и области большой выбор жилья на первичном рынке.

Однако ипотека с государственной поддержкой имеет ряд ограничений. В частности, программа распространяется только на покупку жилья в новостройках. Регламентирован первоначальный взнос — от 15%. Сумма выдаваемого кредита для жителей Свердловской области ограничена 3 миллионами рублей. Все эти факторы накладывают существенные ограничения на семьи с детьми, проживающие в мегаполисах:

- Для малых городов это предложение достаточно. Однако в городах-миллионниках на эти деньги можно купить только большую однушку или совсем маленькую двушку. Для семей с детьми это недостаточно. Поэтому мы отправили письмо на имя председателя правительства с целью учесть это обстоятельство при разработке дальнейших мер поддержки. Мы предлагаем поднять верхнюю планку кредитов до 5 млн рублей в крупных городах, — рассказал начальник отдела стратегического развития строительной отрасли регионального Министерства строительства Илья Бартош.

Стоит отметить, что для семей с маленькими детьми государством и банками разработан отдельный инструмент — семейная ипотека.

- Что касается ограничений, которые испытывают при покупке жилья семьи с детьми в больших городах, то я бы рекомендовал обратить внимание на государственную программу «Семейная ипотека». Она предоставляется семьям, в которых после 1 января 2018 года родился второй или последующий ребенок. с детьми, рожденными после 1 января 2018 года. По данной программе клиенты ПСБ могут приобрести жилье от застройщика. Ставка по программе составляет 4,8% годовых.

- Если в семье нет маленьких детей, то до ноября 2020 года действует программа государственной поддержки «Ипотека 6,5%», по которой в ПСБ ставка установлена в размере 5,85% годовых. Эта ставка действует только при покупке строящегося жилья, — поделился со слушателями руководитель ипотечного центра ПСБ в Екатеринбурге Антон Сандалов.

«Главный фактор выбора сегодня — финансовый. Клиенты выбирают для себя жилье в соответствии с финансовыми возможностями.» — считает Антон Сандалов.

Райффайзенбанк провел собственное исследование, в ходе которого были сделаны любопытные выводы:

- Ипотека в новостройках показала рост, в первую очередь благодаря льготной ипотеке 2020. Как только она была запущена, мы провели масштабное исследование для определения потенциала ипотечной программы. Одним из любопытных итогов исследования стало то, что треть респондентов заявила: до запуска программы покупать жилье они не планировали. Большинство планируют жить в этой квартире сами, почти 20% покупают жилье своим детям и 10% рассматривают приобретение недвижимости как инвестиционное вложение. Получается, что государственная инициатива стимулировала выйти на рынок большое количество число новых потребителей. И это, на наш взгляд, может компенсировать негативные эффекты пандемии, — рассказала начальник отдела продаж ипотечных кредитов Сибирско-Уральского макрорегиона Райффайзенбанка Ирина Ярыгова.

Ирина Ярыгова, Райффайзенбанк: “Государственная инициатива стимулировала выйти на рынок большое количество число новых потребителей. И это, на наш взгляд, может компенсировать негативные эффекты пандемии.”

КАК ИЗМЕНИЛСЯ СПРОС НА НЕДВИЖИМОСТЬ ЗА ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ

Эксперты сошлись во мнении о том, что продолжается тренд на популярность квартир большой площади.

- Покупатели предпочитают почти готовые квартиры, хоть они и стоят на 10-15% дороже, чем те, что находятся в домах, которые будут сданы в эксплуатацию через год-полтора. Спросом пользуются однокомнатные квартиры площадью до 45 кв. метров – их доля 70%. Двухкомнатные — 28%. «Трешки» по госпрограмме заемщики, как правило, не покупают, — рассказывает руководитель Абсолют Банка в Екатеринбурге, Светлана Ковалева.

Что касается портрета покупателя, он не сильно изменился на фоне эпидемии — поделился Олег Попков, УБРиР:

- Среднестатистический портрет— это семья возрастом от 30 до 40 лет. Это либо предприниматель, либо наемный сотрудник. Как правило, это семья с 1-2 детьми. Портрет покупателя не сильно изменился на фоне пандемии, но появился небольшой перевес в пользу предпринимателей. Они стали более активны с точки зрения приобретения элитного жилья, частных домов.

В Абсолют Банке отмечают похожий портрет клиента:

- Около 50% заемщиков – молодые семьи в возрасте 28-37 лет, с одним ребенком, с совокупным доходом более 75 тысяч рублей в месяц. 40% – молодые люди без семьи, в возрасте 25-35 лет, высококвалифицированные специалисты, со стабильным доходом выше среднего. Как правило, у этих категорий заемщиков уже есть собственное жилье, но они хотят переехать в более комфортное жилье.

Как банки поддерживают клиентов в условиях пандемии

Каждый банк решает эту задачу по-своему. Для сохранения спроса на банковские услуги некоторые представители банковской сферы изобретают новые продукты:

- Скоро мы запустим новую дебетовую карту, по которой наши клиенты смогут получать «коммунальный кэшбэк» — это инновация для рынка. Она пойдет в пакете услуг для клиентов банка в Екатеринбурге. Также мы готовы кредитовать и рефинансировать сторонние обязательства клиента, чтобы дать ему возможность въехать в купленную квартиру и снизить свои расходы, — рассказал Олег Попков, УБРиР.

Другие коллеги используют привычные и проверенные инструменты поддержки своих заемщиков:

- Для ипотечного заемщика сегодня весьма привлекательным является предложение субсидирования процентной ставки, когда клиент получает ипотеку под 1 или 0,5 % годовых на первые полгода - год. Основной метод стимулирования спроса — это увеличение доли одобренных банком ипотечных заявок, — поделился Антон Сандалов, ПСБ.

Про одобряемость ипотеки с государственной поддержкой оптимистично высказалась также руководитель Абсолют Банка:

- В Абсолют Банке процент одобренных заявок по госпрограмме такой же, как и по стандартным программам – 72-75%. Пакет документов для подачи заявки аналогичный: анкета, паспорт, справка о доходах 2 НДФЛ или по форме любого банка, копия трудовой книжки или трудового договора. И поскольку ставка по госпрограмме ниже, чем по стандартным программам, то банк может одобрить кредит на большую сумму.

ПРОГНОЗЫ РЫНКА: СТОИТ ЛИ СЕЙЧАС БРАТЬ ИПОТЕКУ?

Эксперты единогласно заявляют: сейчас лучшее время для того, чтобы брать ипотеку.

- Это отличная возможность решить свой квартирный вопрос тем, кто планировал приобрести жилье в ближайшее время. Но стоит взвесить все за и против, ведь ипотека – это серьезная финансовая нагрузка. Платеж по ипотеке не должен превышать 30-40% суммы вашего ежемесячного дохода. Берите ипотеку на максимальный срок, чтобы не жертвовать качеством жизни и иметь возможность для финансового маневра, — советует Светлана Ковалева, Абсолют Банк.

Светлана Ковалева, Абсолют Банк: “Платеж по ипотеке не должен превышать 30-40% суммы вашего ежемесячного дохода. Берите ипотеку на максимальный срок, чтобы не жертвовать качеством жизни и иметь возможность для финансового маневра.”

Все участники конференции отметили заинтересованность в развитии рынка индивидуального жилищного строительства (ИЖС):

- Ипотека в индивидуальном жилищном строительстве сейчас выдается на гораздо менее привлекательных условиях, чем на рынке квартир, и гораздо реже. Но в этом сегменте мы видим огромный потенциал. В Свердловской области порядка 40 % всего ввода жилья обеспечены ИЖС. Сейчас этот рынок весьма дикий. По мере и застройщики смогут предложить какие-то новые форматы, я думаю, что и банки придут в ИЖС с полноценной ипотекой. Это будет еще один хороший импульс для развития стройки в целом, — рассказывает Илья Бартош.