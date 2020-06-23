Не теряйте своих детей! Расскажите им о правилах безопасности!

Последнее «селфи»

В июне 2020 года в Кунгуре пострадал девятилетний мальчик. Не обращая внимание на предупреждающий знак, он поднялся по металлической опоре воздушной линии электропередачи, приблизился к токоведущим частям и получил удар током. С тяжелой электротравмой ребенок госпитализирован в больницу. Причиной трагедии стало бездумное озорство, стремление добиться авторитета у сверстников.

Электротравма и ее последствия

Электричество оказывает как внутреннее, так и внешнее воздействие на организм. При поражении током сначала происходят судорожные сокращения рук, затем рвутся мышцы, вывихиваются и разрушаются суставы. Чем выше класс напряжения энергообъекта, тем больше степень ожоговых поражений пострадавшего. Даже при легких электротравмах клетки в месте удара рвутся и разрушаются.

Электричество опасно!

Чтобы научить детей правильному обращению с электричеством, сотрудники «Россети Урал» регулярно проводят в детских садах и школах уроки по электробезопасности. Необходимую информацию об электробезопасности в удобном формате видеороликов, игр и презентаций можно найти на сайте www.mrsk-ural.ru в разделе «Электричество опасно».