2020-06-18T09:04:57+03:00
Происшествия

Распивала вино, пока дети спали: уснувшая пьяной на кроватке воспитательница дала объяснение силовикам

Отец одного из воспитаников частного детского садика Baby Boom застал Елену Давыдову спящей, пока напуганные ребятишки бегали по квартире [эксклюзив «КП»]
Олег ГАЛИМОВ
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На вопросы журналистов Елена Давыдова не отвечает. ФОТО: СОЦСЕТИНа вопросы журналистов Елена Давыдова не отвечает. ФОТО: СОЦСЕТИ
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Полиция и прокуратура уральской столицы всерьез заинтересовались деятельностью частного детского садика Baby Boom на улице Красных Командиров. Кажется, что обычные частные ясли, каких полно в любом районе, навсегда потеряли доверие родителей. А как иначе, когда отец одного из малышей застукивает единственную воспитательницу пьяной, да еще и спящей на кроватке.

Мирно дремлющей оказалась екатеринбурженка Елена Давыдова.

В Екатеринбурге пьяная воспитательница детсада уснула на детской кроватке.Видео: E1.RU

- Да…Вот такое у нас воспитание в детских садах. И хочу заметить - не бесплатное. Лена у нас в отрубе, - прокомментировал шокированный родитель.

А деньги действительно за такие «услуги» платились не малые – 8 000 рублей в месяц. Удивительно, но садик Давыдовой может вмещать аж до 12 детей. И кто знает, чем бы закончилась пьяная смена, если бы к ней водили не троих малышей, а больше.

На допросе у силовиков Елена призналась, что за полтора года работы впервые позволила себе такое. А чтобы дети не видели, как она употребляет спиртное, дождалась сон часа. Вот только когда малыши проснулись уже сама была в отключке.

- Женщина призналась, что не страдает алкогольной или наркотической зависимостью, - рассказывает источник «КП» в силовых структурах. – Четкого ответа на вопрос, почему решила пригубить на рабочем месте средь бела дня – не дала. Не для протокола призналась – семейные обстоятельства подтолкнули открыть бутылку вина. Кроме этого выяснилось, что у Давыдовой нет педагогического образования, но она и не предлагает образовательные программы. Имеет среднее-специальное образование бухгалтера.

В течение дня Елена играет с детьми, гуляет на улице, читает книжки. Сейчас детский сад в Орджоникидзевском районе не работает. Официальная формулировка – «до снятия ограничительных мер по коронавирусу в Свердловской области».

Может быть протрезвев воспитательница Давыдова действительно вспомнила об особом режиме в регионе, но что-то подсказывает, что куда большей причиной для прекращение деятельности стало всплывшее в Сети видео с ее участием. Такой «бэби бум» родители запомнят на всю жизнь.

А вот разборки с правоохранительными органами еще впереди. Как выяснилось, садик работал без разрешения от Роспотребнадзора, а у детей даже не спрашивали медицинские справки. Мы пытались связаться с Еленой, чтобы она прокомментировала случившееся. Но пока женщина не намерена общаться с прессой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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