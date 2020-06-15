2020-06-15T16:09:30+03:00
Происшествия

«Раньше за ней такого не замечали»: в Екатеринбурге пьяная воспитательница детсада уснула на детской кроватке

Теперь работу дошкольного учреждения проверяет прокуратура
Евгений СТОЯНОВ
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Увидев спящую воспитательницу, родители вызвали полицию. Фото: соцсетиУвидев спящую воспитательницу, родители вызвали полицию. Фото: соцсети
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Екатеринбуржцы, пришедшие оставить своих детей в частный детский садик, оказались, мягко говоря, удивлены. На одной из детских кроваток мирно посапывала воспитательница по имени Елена. Более того, женщина является еще и владелицей ИП, на которое оформлено дошкольное учреждение.

Все произошло утром 15 июня в одной из высоток на Красных Командиров. В этом доме расположен частный детский сад.

Отец одного из детей, увидев необычную картину, достал телефон и начал снимать воспитательницу. Женщина спала мертвым сном и даже не думала просыпаться.

- Да… Вот такое у нас воспитание в детских садах. И хочу заметить - не бесплатное. Лена у нас в отрубе, - прокомментировал отец.

В Екатеринбурге пьяная воспитательница детсада уснула на детской кроватке.Видео: E1.RU

На видео видно, что детишки, которых родители оставили на попечение Елены, спокойно разгуливают по детсаду.

О случившемся родители рассказали полиции. В итоге в детский садик нагрянули сотрудники отдела полиции по делам несовершеннолетних.

- По данному факту подразделением по делам несовершеннолетних отдела полиции № 14 проводится проверка. Работа детского сада на момент разбирательств приостановлена. Владелицу ИП и воспитателя в одном лице полицейские привлекли к административной ответственности по статье 20.21 КоАП РФ («Появление в общественных местах в состоянии опьянения»). По итогам проверки будет принято обоснованное решение, - рассказали в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Мы попытались связаться с Еленой, но по ее телефону, указанному на страничке в соцсети, никто не ответил. На странице воспитательницы указано, что в сети она была в четыре утра.

Мы поговорили с одной из бывших коллег Елены, которая работала с ней в другом детском саду несколько лет назад.

- Ничего плохого за ней не замечала. С детьми она всегда ладила хорошо, да и детки всегда к ней очень хорошо относились - она хороший педагог. Какого-то пристрастия к алкоголю у нее не было. На корпоративах ничего подобного за ней не замечала. Может быть у нее что-то случилось? - недоумевает бывшая коллега воспитательницы.

Между тем после произошедшего проверку начала прокуратура Орджоникидзевского района.

- Прокуратурой будет проверена деятельность детского сада на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних, - рассказали «КП» в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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