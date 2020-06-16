2020-06-16T09:08:02+03:00
Происшествия

Кто допустил насилие над двумя мальчиками на Уралмаше: отвечает прокуратура

После проверки надзорного ведомства вскрылись факты попустительства органов профилактики
Олег ГАЛИМОВ
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Прокуратура уже направила в СКР данные, согласно которым в бездействии территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, отдела соцполитики, отдела полиции № 15 и школы № 81, в которой учились братья, могут усматриваться признаки по статье «Халатность»Прокуратура уже направила в СКР данные, согласно которым в бездействии территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, отдела соцполитики, отдела полиции № 15 и школы № 81, в которой учились братья, могут усматриваться признаки по статье «Халатность»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге продолжается расследование уголовного дела по факту насилия над двумя мальчиками с Уралмаша.

По данным Следственного комитета, трое мужчин насиловали детей с января по ноябрь 2019 года, при этом мать братьев знала о происходящем. О чудовищном преступлении стало известно лишь, когда мальчиков определили в детский дом: мать умерла, а отец сбежал.

- В апреле 2020 года мать мальчиков умерла, - рассказывали обстоятельства дела в полиции уральской столицы. - Прибывшие в квартиру полицейские переписали данные всех находившихся в квартире граждан (в том числе и без определенного места жительства) и сфотографировали их. Когда же дети рассказали работникам детского дома о том, что происходило с ними в родительской квартире, именно данные, собранные полицейскими, и помогли выйти на конкретных граждан, причастных к фактам насилия над малолетними.

Всех обвиняемых по делу отправили в СИЗО до суда. Но уже после этого вопросы возникли к органам профилактики. Как выяснилось, семья состояла на учете, но специалисты не контролировали жизнь и занятость детей. В надзорном ведомстве уверены - профилактическая работа с семьей проводилась лишь формально.

- За вышеуказанный период субъектами профилактики жилищно - бытовые условия семьи не обследованы, занятость и досуг детей не организован, дети длительное время не посещали образовательные учреждения. Законные представители не осуществляли родительские обязанности надлежащим образом, не исправлялись, при этом вопрос о лишении родительских прав не был решен, - отмечают в прокуратуре Орджоникидзевского района.

Прокуратура уже направила в СКР данные, согласно которым в бездействии территориальной комиссии по делам несовершеннолетних, отдела соцполитики, отдела полиции № 15 и школы № 81, в которой учились братья, могут усматриваться признаки по статье «Халатность»

ИСТОЧНИК KP.RU

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