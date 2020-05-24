2020-05-24T20:30:31+03:00
Происшествия

В Екатеринбурге трое мужчин насиловали мальчиков в присутствии их матери

В полиции рассказали, как им удалось выйти на след извращенцев
Евгений СТОЯНОВ
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СК уже предъявил мужчинам обвинения. Сейчас они под стражейСК уже предъявил мужчинам обвинения. Сейчас они под стражейФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге троих мужчин обвиняют в совершении сексуального насилия над детьми. Причем мальчики подвергались преступлениям в том числе и на глазах собственной матери.

- В 2019 году указанные обвиняемые приходили в гости к своим знакомым в одну из квартир в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга, где совершали противоправные действия сексуального характера в отношении двоих детей – мальчиков 2009 и 2011 годов рождения, проживавших в данной семье, - рассказали в пресс-службе регионального СКР.

В ведомстве добавили, что жуткие преступления совершались в том числе и в присутствии матери несовершеннолетних. Позже она скончалась, а насилие над детьми продолжилось. Отец мальчиков на момент этих событий с семьей не проживал.

В пресс-группе УМВД по Екатеринбургу рассказали, как удалось установть личности извращенцев.

- Дело в том, что когда в апреле 2020 года умерла мать указанных детей (дети в этот период уже находились в соцучреждении), прибывшие в квартиру полицейские переписали данные всех находившихся в квартире граждан (в том числе и без определенного места жительства) и сфотографировали их. Когда же дети рассказали работникам соцучреждения о том, что происходило с ними в родительской квартире, именно данные, собранные полицейскими, и помогли выйти на конкретных граждан, причастных к фактам насилия над малолетними, - объяснили в полиции.

Сейчас трое обвиняемых находятся под стражей. Им предъявлены обвинения по статье «Совершение иных действий сексуального характера в отношении малолетнего».

Пострадавшие дети находятся в реабилитационном центре, где им оказывают психологическую помощь.

ИСТОЧНИК KP.RU

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