Витамины из аптеки: уральский врач о пользе или вреде

Помните, как наши мамы и бабушки всегда на лето закатывали банки с огурцами, помидорами, варили варенье. Это и называлось «запасом витаминов», которые семья употребляла весь год. Сейчас традиции поменялись, появилось модное слово авитаминоз и теперь, чтобы восполнить недостаток микроэлементов в организме, люди бегут в аптеку за поливитаминами.

ГДЕ ВЗЯТЬ ВИТАМИНЫ

- Марина Васильевна, можно ли самостоятельно подбирать для себя витамины?

- Никаких официальных рекомендаций на этот счет не существуют. Все те витамины, которые самостоятельно покупаются людьми в аптеках и пьются без назначения врача, в них небольшие дозы нутриентов (биологически значимые элементы пищи – Прим. Ред.), которые рассчитаны на среднесуточное употребление с учетом обычного питания человека. Условно говоря, это такие дозы, которые при наличии явного дефицита, не восполнят его. Но при условии сбалансированного питания, немного добавят вашему организму микроэлементов и витаминов.

- То есть это не опасно? И есть ли в аптечных препаратах, которые продают в открытом доступе, польза?

- Дефицит некоторых витаминов мы почувствовать не может, например витамина D. Также как мы не можем почувствовать нехватку йода, это микроэлемент. Дефицит некоторых других витаминов может иметь клинические проявления. Вот, например, нехватка витамина С приводит к цинге, к расшатыванию и выпадению зубов. Недостаток витаминов группы В тоже несет определенные последствиям. Дефицит железа может привести к развитию анемии, дефицит фолиевой кислоты тоже к анемии, но другого характера. Но при таких диагнозах поливитамины не назначаются. Врач прописывает пациентам лечебные дозы не хватающих элементов. А поливитамины, которые продаются в аптеках, скорее всего вреда не принесут, но и доказанного положительного эффекта от них тоже нет.

Перед применением поливитаминов проконсультируйтесь с врачом.Фото: Алексей БУЛАТОВ

- А если сначала проверить витаминный состав крови, чтобы понимать, каких элементов недостаточно в организме?

- Мы не можем исследовать весь витаминный состав крови. С одной стороны это достаточно дорого, с другой не - имеет особой клинической целесообразности. Основная масса дефицита витамина или микроэлемента вызывает клинические болезни, некий симптомо-комплекс. Человек почувствует проявление болезни и обратится к врачу. А если у человека все хорошо, то достаточно наблюдаться в рамках программы бесплатной диспансеризации.

- Есть версия, если питаться правильно, то и всех витаминов в организме будет в достатке и никакой авитаминоз нам не страшен?

- Человек, проживающий в определенном регионе, должен питаться в соответствии с теми продуктами, которые тут выращивают и к которым он привык. Условно говоря, если мы живем на Урале и будем есть много манго, это не значит, что нашему организму будет хорошо. Вот такая логика. Если говорить о сбалансированности питания, есть определенные вещи, которые нужно соблюдать, чтобы нутриентный состав пищи был адекватным для поддержания витаминного и микроэлементного состава. И к тому же, каждый организм индивидуальный, что не подходит одному, подойдет другому. Но соблюдать рекомендации диетологов и придерживаться ЗОЖ необходимо, тогда более вероятно, что ваш нутриентный баланс будет в норме.

Какие витамины нужны нашему организму и в каких продуктах они содержатся.Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

СОЛНЦЕ И ЙОД – ТО ЧЕГО НЕ ДОСТАЕТ

- Раз уж зашла речь о нашем хмуром и ветреном Урале, каких витаминов нам не хватает?

- У жителей Урала недостаток витамина D, солнышка нет. Но эта проблема характерна для многих широт. Также у нас наблюдается дефицит йода, как и в других отдаленных от моря районах. Уральцы страдают от недостатка этого микроэлемента в воде и продуктах.

- Что нужно делать, чтобы нам восполнить йод и витамин D?

- Есть йодированная вода и продукты, которые продаются в магазинах и рекомендуются к употреблению в еду. Йод содержится в креветках, треске, морской капусте. Достаточно часто назначаются йодные препараты в виде таблеток, это делает врач. Надо понимать, если они принимаются по правилам, то не смогут спровоцировать патологию щитовидной железы. Поэтому назначение этих препаратов нужно обязательно согласовывать с врачом. Витами D сложно восполнить при помощи продуктов питания. Чтобы узнать свой витамин D-статус в условиях уральского региона, имеет смысл исследовать свой уровень витамина D в крови и проконсультироваться с врачом.

- А БАДы помогут нам справиться с недостатком микроэлементов?

- БАДы это не витамины. Во-первых, не всегда то, что заявлено на этикетке, может быть внутри таблетки. К сожалению, на БАДы бывают тяжелые токсические реакции, поэтому эти препараты не могут быть назначены врачом. В клинических рекомендациях БАДы отсутствуют.

КСТАТИ

Симптомы заболевания щитовидной железы

Гормон щитовидной железы отвечает за все энергетические обмены в организме. Поэтому зачастую можно услышать, что первые симптомы заболевания щитовидки: это усталость, сонливость, вялость, - в общем, все то, что мы ощущаем, живя в ритме большого города. Именно поэтому не нужно бить тревогу! Эти симптомы могут быть обусловлены совсем другими причинами.

- Не всегда слабость, вялость, отсутствие сил указывает на заболевания щитовидной железы, это может быть, к примеру, синдром хронической усталости, - объясняет Марина Кочергина. – Заболевание щитовидной железы может вообще не беспокоить человека. Например, легкая форма тиреотоксикоза (повышение гормонов щитовидной железы – Ред.) на ранних этапах может очень нравится женщинам: они худеют, кожа становится эластичная, глаза блестящие. Они становится шустрыми, им все легко дается, не считая того, что у них есть заболевание. Однако, если не лечить такое заболевание, оно может привести к серьезным необратимым изменениям (в первую очередь, со стороны сердца) вплоть до глубокой инвалидизации. Точно так же отсутствуют симптомы на начальной стадии у такого серьезного заболевания, как рак щитовидной железы. Также не имеет никаких клинических проявлений зоб (увеличение щитовидной железы) диффузный (без узлов) или узловой (многоузловой) до тех пор, пока он не станет настолько велик, что будет видим «невооруженным глазом» или доставлять дискомфорт, сдавливая органы.

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