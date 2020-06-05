График перекрытий дорог в Екатеринбурге из-за репетиций Парада Победы 2020
24 июня 2020 года в Екатеринбурге пройдет Парад Победы, который был перенесен с 9 мая из-за пандемии коронавируса. Традиционно военные ЦВО проведут несколько репетиций. Именно поэтому вскоре автомобилистов ждут пробки – улицы будут перекрывать для проезда техники.
С 07:40 до 09:30 8, 10, 13 июня, с 19:00 до 20:00 16 и 18 июня, а также с 06:00 до 07:00 20 и 24 июня 2020 года по улице Дорожной, от улицы Окраинной до улицы Городской.
С 09:00 до 13:00 8, 10 и 13 июня:
по Новосибирской второй, от Палисадной до Чемпионов;
по Зенитчиков, от Палисадной до Братской;
по Палисадной, от Новосибирской второй до улицы Окраинной;
по Окраинной, от Палисадной до Эскадронной;
по Эскадронной, от Окраинной до Новосибирской второй.
С 20:00 14 июня до 04:00 15 июня:
по проспекту Ленина, от Пушкина до Хохрякова;
по 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;
по Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина.
по проспекту Ленина, от улицы Тургенева до Репина;
Фото: Яндекс карты
С 20:00 16 июня до 04:00 17 июня, с 20:00 18 июня до 04:00 19 июня, с 05:00 до 12:00 20 и 24 июня:
по Репина, от проспекта Ленина до Малышева;
по Татищева, от Репина до улицы Мельникова;
по 8 Марта, от Малышева до улицы Бориса Ельцина;
по Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;
по Пушкина, от проспекта Ленина до Малышева.
Фото: Яндекс карты
На время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона к месту проведения тренировок и парада войск предусмотрено оперативное закрытие движения всех видов транспорта с 19:00 16 и 18 июня; с 05:00 20 и 24 июня.
по Палисадной, от Окраинной до Новосибирской второй;по Окраинной, от Палисадной до Дорожной;
по Зенитчиков, от Палисадной до Братской;
по Патриса Лумумбы, от Братской до Московской;
по Московской, от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;
по пандусам транспортной развязки на Московской;
по Посадской, от Большакова до Пальмиро Тольятти;
по Пальмиро Тольятти, от Посадской до улицы Московской.
Фото: Яндекс карты
Кроме этого, будет запрещена стоянка автомобилей на площади 1905 года с 20:00 14 июня до 04:00 15 июня, с 20:00 16 июня до 04:00 17 июня, с 20:00 18 июня до 04:00 19 июня, с 05:00 до 12:00 20 и 24 июня.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Авиапарад в День Победы 9 мая 2020 года в Екатеринбурге: фоторепортаж. Воздушный парад Победы в Екатеринбурге 9 мая 2020 года в Екатеринбурге – смотрим вместе: как это было (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU