График перекрытий дорог в Екатеринбурге из-за репетиций Парада Победы 2020

24 июня 2020 года в Екатеринбурге пройдет Парад Победы, который был перенесен с 9 мая из-за пандемии коронавируса. Традиционно военные ЦВО проведут несколько репетиций. Именно поэтому вскоре автомобилистов ждут пробки – улицы будут перекрывать для проезда техники.

С 07:40 до 09:30 8, 10, 13 июня, с 19:00 до 20:00 16 и 18 июня, а также с 06:00 до 07:00 20 и 24 июня 2020 года по улице Дорожной, от улицы Окраинной до улицы Городской.

С 09:00 до 13:00 8, 10 и 13 июня:

по Новосибирской второй, от Палисадной до Чемпионов;

по Зенитчиков, от Палисадной до Братской;

по Палисадной, от Новосибирской второй до улицы Окраинной;

по Окраинной, от Палисадной до Эскадронной;

по Эскадронной, от Окраинной до Новосибирской второй.

С 20:00 14 июня до 04:00 15 июня:

по проспекту Ленина, от Пушкина до Хохрякова;

по 8 Марта, от Малышева до Бориса Ельцина;

по Бориса Ельцина, от улицы 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина.

по проспекту Ленина, от улицы Тургенева до Репина;

Фото: Яндекс карты

С 20:00 16 июня до 04:00 17 июня, с 20:00 18 июня до 04:00 19 июня, с 05:00 до 12:00 20 и 24 июня:

по Репина, от проспекта Ленина до Малышева;

по Татищева, от Репина до улицы Мельникова;

по 8 Марта, от Малышева до улицы Бориса Ельцина;

по Бориса Ельцина, от 8 Марта до дома № 10 на улице Бориса Ельцина;

по Пушкина, от проспекта Ленина до Малышева.

Фото: Яндекс карты

На время прохождения колонны Екатеринбургского гарнизона к месту проведения тренировок и парада войск предусмотрено оперативное закрытие движения всех видов транспорта с 19:00 16 и 18 июня; с 05:00 20 и 24 июня.

по Палисадной, от Окраинной до Новосибирской второй;по Окраинной, от Палисадной до Дорожной;

по Зенитчиков, от Палисадной до Братской;

по Патриса Лумумбы, от Братской до Московской;

по Московской, от Патриса Лумумбы до проспекта Ленина;

по пандусам транспортной развязки на Московской;

по Посадской, от Большакова до Пальмиро Тольятти;

по Пальмиро Тольятти, от Посадской до улицы Московской.

Фото: Яндекс карты

Кроме этого, будет запрещена стоянка автомобилей на площади 1905 года с 20:00 14 июня до 04:00 15 июня, с 20:00 16 июня до 04:00 17 июня, с 20:00 18 июня до 04:00 19 июня, с 05:00 до 12:00 20 и 24 июня.

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