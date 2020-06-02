В Кремле прокомментировали гибель екатеринбуржца, которого застрелил СОБР после кражи обоев

В Кремле прокомментировали новость о гибели екатеринбуржца, который был застрелен СОБРом во время штурма своей квартиры.

Напомним, все произошло 31 мая. Около семи вечера Владимир пошел в строительный магазин за обоями. Там он украл четыре рулона, угрожая персоналу ножом. Сотрудник магазина и случайный очевидец бросились за ним, но Владимир побежал к своему дому на Рассветной. Он забаррикадировался в квартире. Полиция привезла отца Владимира, который вошел внутрь. Ближе к двенадцати ночи начался штурм квартиры.

«Комсомолка» задала вопрос пресс-секретарю президента России Владимира Путина Дмитрию Пескову. Мы спросили его, не считает ли Кремль, что гибель екатеринбуржца может спровоцировать беспорядки как в США. Там они начались после того, как полиция во время задержания применила силу к местному жителю, который погиб.

- К сожалению, мы с вами не располагаем деталями происшествия в Екатеринбурге. Доподлинно мы не знаем, что там произошло. Не зная, обсуждать и комментировать это было бы неверно. Это первое. Второе, я не соглашусь с тем, что вопросы, которые сейчас находятся во главе угла в Соединенных Штатах Америки, имеют отношение к нашей повестке. У нас своя повестка дня. И слава Богу, то что происходит в Америке, у нас не происходит, - рассказал Дмитрий Песков.

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