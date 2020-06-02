RussianLivesMatter: история застреленного спецназом парня из Екатеринбурга зашла в топ Twitter

В ночь с 31 мая на 1 июня жильцы многоэтажки на ЖБИ в Екатеринбурге проснулись от звуков выстрелов. Как оказалось, шум подняли бойцы СОБР, которые обстреливали квартиру. В ней жил 27-летний Владимир.

По словам источника «КП» в силовых структурах, Владимир украл в магазине четыре рулона обоев на общую сумму в восемь тысяч рублей. При этом он был вооружен ножом. Спасаясь от преследования, парень побежал к своему дому на Рассветной. Он забаррикадировался в квартире. Затем туда пришел отец Владимира, а ближе к двенадцати ночи начался штурм. В ходе него Владимир погиб.

Фото: скриншот с Twitter

История с застреленным силовиками Владимиром стала одной из самых обсуждаемых тем в российском Twitter. Пользователи соцсети второй день публикуют твиты со сборным хэштегом #RussianLivesMatter [дословный перевод: «жизнь русских тоже имеет значение» - прим. ред.]. Этот хэштег призывает обратить внимание на беспорядки и произвол силовиков в отношении русских граждан.

Фото: скриншот с Twitter

Фото: скриншот с Twitter

На момент публикации этого текста количество публикаций под хэштегом #RussianLivesMatter насчитывает больше 10 тысяч. Пользователи высказываются о несправедливом отношении полицейских в России, периодически упоминая и историю, произошедшую накануне в Екатеринбурге.

Фото: скриншот с Twitter

Фото: скриншот с Twitter

#RussianLivesMatter – аналог американского, первоначального, варианта лозунга Black Lives Matter, посвященного событиям, которые сейчас происходят в США. Это движение за права темнокожих граждан Соединенных штатов, которое приобрело особую популярность в связи с недавним убийством полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.

Смерть 27-летнего Владимира Росгвардия официально прокомментировала только сегодня. Силовики больше суток хранили молчание. В целом официальная версия событий очень схожа с той, которую «КП» озвучивала, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. А отец Владимира утверждает, что его сын держал в руках только нож для резки обоев. При этом парень якобы до конца не осознавал, что его квартиру осадили именно полицейские.

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