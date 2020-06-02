2020-06-02T13:40:28+03:00
Происшествия

#RussianLivesMatter: история застреленного спецназом парня из Екатеринбурга зашла в топ Twitter

Под хэштегом было сделано больше 10 тысяч публикаций
Мария Трапезникова
Поделиться:
История застреленного спецназом парня из Екатеринбурга зашла в топ TwitterИстория застреленного спецназом парня из Екатеринбурга зашла в топ TwitterФото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В ночь с 31 мая на 1 июня жильцы многоэтажки на ЖБИ в Екатеринбурге проснулись от звуков выстрелов. Как оказалось, шум подняли бойцы СОБР, которые обстреливали квартиру. В ней жил 27-летний Владимир.

По словам источника «КП» в силовых структурах, Владимир украл в магазине четыре рулона обоев на общую сумму в восемь тысяч рублей. При этом он был вооружен ножом. Спасаясь от преследования, парень побежал к своему дому на Рассветной. Он забаррикадировался в квартире. Затем туда пришел отец Владимира, а ближе к двенадцати ночи начался штурм. В ходе него Владимир погиб.

Фото: скриншот с Twitter

Фото: скриншот с Twitter

История с застреленным силовиками Владимиром стала одной из самых обсуждаемых тем в российском Twitter. Пользователи соцсети второй день публикуют твиты со сборным хэштегом #RussianLivesMatter [дословный перевод: «жизнь русских тоже имеет значение» - прим. ред.]. Этот хэштег призывает обратить внимание на беспорядки и произвол силовиков в отношении русских граждан.

Фото: скриншот с Twitter

Фото: скриншот с Twitter

Фото: скриншот с Twitter

Фото: скриншот с Twitter

На момент публикации этого текста количество публикаций под хэштегом #RussianLivesMatter насчитывает больше 10 тысяч. Пользователи высказываются о несправедливом отношении полицейских в России, периодически упоминая и историю, произошедшую накануне в Екатеринбурге.

Фото: скриншот с Twitter

Фото: скриншот с Twitter

Фото: скриншот с Twitter

Фото: скриншот с Twitter

#RussianLivesMatter – аналог американского, первоначального, варианта лозунга Black Lives Matter, посвященного событиям, которые сейчас происходят в США. Это движение за права темнокожих граждан Соединенных штатов, которое приобрело особую популярность в связи с недавним убийством полицейским 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда.

Смерть 27-летнего Владимира Росгвардия официально прокомментировала только сегодня. Силовики больше суток хранили молчание. В целом официальная версия событий очень схожа с той, которую «КП» озвучивала, ссылаясь на источник в правоохранительных органах. А отец Владимира утверждает, что его сын держал в руках только нож для резки обоев. При этом парень якобы до конца не осознавал, что его квартиру осадили именно полицейские.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«На СОБР был направлен автомат Калашникова»: в Росгвардии объяснили, почему застрелили екатеринбуржца, укравшего в магазине обои. По словам отца погибшего парня, в его сына всадили три пули (подробнее)

«Убийство - всегда запутанная история»: свердловский омбудсмен потребовала от СК рассказать о гибели мужчины, застреленного СОБРом после кражи обоев. Татьяна Мерзлякова направила официальный запрос, где попросила силовиков прокомментировать произошедшее (подробнее)

«Был с ножом, арбалетом и автоматом»: в Екатеринбурге СОБР застрелил мужчину, укравшего четыре рулона обоев. Погибший мужчина открыл стрельбу по силовикам из автомата, а также брызгал в них из газового баллона (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Читайте нас в городской ленте

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Похолодает до -2: на Средний Урал идут заморозки
Полицейские поймали екатеринбуржца, который оборудовал у себя дома мини-плантацию конопли
Свердловский прокурор разберется в смерти подростков, отравившихся газом
До 7,5% годовых: УБРиР добавил бонус к накопительному счету
«Могла уехать в другой город»: на Среднем Урале ищут 17-летнюю школьницу, сбежавшую из дома
В Нижнем Тагиле не будут проводить летний Парад Победы
В Екатеринбурге отправили под суд женщину, воровавшую газ
Уральские таможенники перехватили 20 тысяч заготовок для обуви, которые тайком пытались провезти из Казахстана
За год в Екатеринбурге облагородят 93 остановки
За сутки на Среднем Урале зафиксировали еще две смерти от COVID-19
«Для меня это стиль жизни»: Юлия Михалкова после ухода из «Уральских пельменей» задумалась о детях
В закрытом уральском городе у нескольких сотрудников «Росатома» нашли коронавирус
Свердловские промышленники раздадут многодетным семьям три тысячи продуктовых наборов
ВТБ начинает выдачу автокредитов по новой программе господдержки
Где на Урале болеют коронавирусом: карта заражений на начало июня
«Сомневаюсь, что там была обработка»: в свердловском главке полиции вспышка COVID-19
Самое большое в России: в Екатеринбурге нашли гигантское пасхальное яйцо
Из Екатеринбурга снова начинает летать «Победа»
Защитные маски и перчатки можно приобрести в поездах и на вокзалах СвЖД
Минздрав еще раз обследует единственную больницу в уральском поселке, за которую горой встали школьники
Почему семьям отказывают в единовременных выплатах на ребенка: отвечает свердловский Пенсионный фонд
Свердловчанка развелась с мужем после того как узнала, что он пытался перепродать орден ее отца
Полиция Екатеринбурга ищет очевидцев поджога микроавтобуса
В новом микрорайоне Екатеринбурга открыли «бережливую поликлинику» для малышей
Депутаты и мэр Екатеринбурга отчитались о доходах за год
На Среднем Урале в мае стали меньше умирать и меньше рождаться
Назначен новый глава уголовного розыска областного полицейского главка
После снятия режима самоизоляции в Екатеринбурге покажут, как выглядели квартиры горожан 100 лет назад
Путин объяснил выбор даты для голосования по поправкам в Конституцию РФ