2020-06-02T09:23:48+03:00
Общество

Глава «Уральских авиалиний» рассказал, когда Россия откроет границы для туристов

По словам Сергея Скуратова, в первую очередь авиакомпаниям разрешат полеты в страны СНГ
Олег ГАЛИМОВ
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В августе-сентябре, возможно, откроют международные полеты.В августе-сентябре, возможно, откроют международные полеты.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Глава «Уральских авиалиний» рассказал Сергей Скуратов рассказал, когда в России возобновятся международные рейсы.

- Наверное, следующий этап — СНГ, тешим себя надеждой. Может быть, разрешат полеты в Грузию. В августе-сентябре, возможно, откроют международные полеты. Тоже поэтапно, но надо с чего-то начинать, - рассказал в интервью РБК Скуратов.

По словам президента Российского союза туриндустрии Андрея Игнатьева, у наших граждан еще есть шансы улететь в теплые края этим летом.

- Какой будет отдых в будущем, трудно сказать. Турецкие курорты готовы принимать туристов, но уже без шведских столов. Туристам придется заказывать себе питание по меню. Также поменяются формат перелетов, уже не будет таких забитых пассажирами самолетов, как раньше. Ну и, конечно, другие карантинные меры также будут приниматься.

Самыми популярными направлениями у жителей Свердловской области являются Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Казань, Калининград и Крым. Это данные за прошлый год. На Юге России, в Краснодарском крае, отдохнули 26 миллионов человек из этого числа 12% уральцы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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