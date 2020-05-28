2020-05-28T16:14:45+03:00
Коронавирус Covid-19

В Екатеринбурге COVID-19 подтвердился у замглавы горздрава

Сотрудника Управления здравоохранения изолировали в обсерватор
Алина СУРИНА
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Сотрудника горзрава изолировали в обсерваторСотрудника горзрава изолировали в обсерваторФото: Алексей БУЛАТОВ
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В Екатеринбурге COVID-19 подтвердился у одного из заместителей руководителя Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга. Информацию об этом подтвердили в региональном оперштабе. Сотрудник горздрава переносит коронавирусную инфекцию бессимптомно. Его изолировали в обсерватор, где он находится под наблюдением медиков с другими заболевшими.

- Он изолирован в одном из центров временного размещения для бессимптомных больных и взаимодействует по рабочим вопросам в дистанционном режиме, - рассказали в оперштабе. - Коллеги желают ему скорейшего выздоровления.

Сейчас специалисты устанавливают круг лиц, с которыми контактировал заболевший. Горздрав работает в обычном режиме. Но из-за того, что был зафиксирован случай заражения в здании, чтобы дезинфицировать помещение, часть сотрудников на некоторое время будут переведены на удаленный режим.

ОФИЦИАЛЬНО

По данным на 28 мая за минувшие сутки в Свердловской области зафиксировано еще 268 случаев заражения коронавирусом. Таким образом, всего в регионе зафиксировано 4 693 заболевших. Кроме того, за минувшие сутки оперштаб зарегистрировал еще две смерти от COVID-19. Поэтому всего в области от вируса погибли 23 пациента.

Динамика распространения коронавируса на Урале на 28 мая Фото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Динамика распространения коронавируса на Урале на 28 маяФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

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ИСТОЧНИК KP.RU

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