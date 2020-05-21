ЕГЭ в Екатеринбурге и Свердловской области 2020: опубликовано расписание

Рособрнадзор опубликовал расписание основного периода ЕГЭ 2020 года. Напомним, что первые экзамены выпускники школ начнут сдавать 29 июня, в понедельник. Об этом сегодня заявил президент России Владимир Путин. В первый день в Екатеринбурге и Свердловской области будут проведен ЕГЭ по географии, литературе и информатике. Как сообщил Рособрнадзор, проведение самого массового экзамена - по русскому языку, будет разделено на два дня. Он пройдет 2 и 3 июля;

6 июля проведут ЕГЭ по профильной математике;

9 июля по истории и физике;

13 июля по обществознанию и химии;

16 июля по биологии, а также письменной части ЕГЭ по иностранным языкам;

18 и 20 июля пройдет устная часть ЕГЭ по иностранным языкам.

Также в расписании будут предусмотрены резервные дни для сдачи ЕГЭ по всем предметам. В Рособрнадзоре отметили, что все участники ЕГЭ-2020, зарегистрированные ранее как на досрочный период экзаменов, так и на основной, смогут сдать экзамены в указанные даты. ЕГЭ в этом году будут сдавать лишь те, кто готовится поступать в вузы. Но аттестаты об окончании среднего образования будут выданы всем выпускникам 2020 года.

Чтобы снизить риски для здоровья участников и организаторов ЕГЭ в экзаменационных пунктах планируют соблюдать дополнительные меры безопасности, такие как, например, усиление санитарного контроля. Организаторы ЕГЭ-2020 будут проводить дезинфекцию аудиторий и измерять школьникам температуру на входе в здание, где будет проводиться экзамен. В помещениях установят дозаторы с антисептическими средствами для обработки рук. Выпускников школ будут рассаживать за парты с соблюдением дистанции не менее 1,5 метров.