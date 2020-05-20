«Переливание плазмы крови позволило спасти наиболее тяжелых пациентов»: глава минздрава Свердловской области о борьбе с COVID-19

Переливание плазмы крови от пациентов, которые уже вылечились от коронавируса, тем пациентам, которые еще болеют им, теперь, похоже будут делать чаще. Во всяком случае, министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков на заседании оперативного штаба по борьбе с инфекцией, которое прошло 20 мая, признал эффективность этого метода лечения.

- Технология переливания плазмы крови от выздоровевших пациентов показала свою эффективность почти в 70% случаях, а мы сейчас тщательно анализируем каждый такой случай, - сказал Андрей Цветков. - Должен сказать, что нескольких человек, наиболее тяжелых пациентов, это позволило спасти. Соответственно, мы призываем доноров продолжать сдавать кровь, работаем с каждым конкретно. У нас сегодня почти 50 доз плазмы готово, и мы надеемся, что это количество будет увеличиваться.

Динамика пандемии коронавируса на УралеФото: Ксения КРИВОЩЕКОВА

Плазму крови сейчас переливают пациентам в горбольницах Екатеринбурга №6, 24 и 40. В последней, например, рассказывали о том, что эта процедура как минимум не вредила пациентам.

- Да, мы тоже используем этот метод, - пояснил Виталий Белоусов, заведующий первым инфекционным отделением ГКБ №40. - У нас около десяти трансфузий было проведено десяти пациентам. Некоторые уже выписаны. Пациентам однозначно не становилось хуже. Те, кто первые получили плазму, уже выписаны с выздоровлением.

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