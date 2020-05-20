От TikTok не зарекайся: безработица довела воспитателей из Екатеринбурга до танцев

Из-за пандемии коронавируса всем пришлось несладко, но больше всего пострадал малый и средний бизнес. Многим предпринимателям пришлось закрыться с начала режима самоизоляции, который в Свердловской области ввели в конце марта. Вот и частный детский сад «Планета счастья» в Екатеринбурге уже второй месяц пустует – расписанные рисунками и увешанные плакатами стены давно не слышали детского смеха, игрушки лежат нетронутыми, никто уже давно не разглядывал цветные картинки в сказках и энциклопедиях.

У детского сада было три филиала – на Вторчертмере, на Ботанике и на Уралмаше. Но последний пришлось закрыть из-за того, что детей, которые бы туда ходили, практически не осталось. Он был самым большим – трехэтажный коттедж с собственным двориком. Оставшиеся два – каждый примерно по 200 квадратных метров. В них работают, в общем, 19 сотрудников, некоторые уже порядка семи-восьми лет. В каждом филиале – по две группы. А в каждой группе – по 15 детей.

Фото: "Планета счастья"

- У нас есть все необходимые документы. И лицензии на образование, и отчеты о проверках СЭС и Минобразования. Но у нас нет лицензированных медицинских кабинетах, которые потребовал губернатор Евгений Куйвашев, чтобы сады могли работать. Поэтому мы и не можем открыться, - объясняет Юлиана Лустова, совладелец детсада.

«Планета счастья» - семейный бизнес, который, в прямом смысле этого слова, передается по наследству. Сейчас его совладельцем является Юлиана, до этого были ее брат и мама, а теперь в группу ходит и ее сын, который, возможно, станет следующим приемником. Все вместе они воспитывают новые поколения вот уже в течение 18 лет!

Владельцы детского сада стабильно, вот уже два безработных месяца, выплачивают зарплату всем 19 сотрудникам, погашают «коммуналку» за оба помещения и аренду. «Мы не можем бросить наших девочек, у них же тоже есть семьи и ипотеки!» - с досадой объясняет девушка. Деньги на это пришлось брать из той суммы, которую родители заплатили за посещение детсада за апрель. Хотя уже тогда филиалы пришлось закрыть. Поэтому теперь, когда работа возобновится, порядка 60 детей будут целый месяц ходить бесплатно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="848" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/780051" frameborder="0"></iframe> Воспитатели частного детсада в Екатеринбурге станцевали в TikTok.Видео: Юлиана Лустова

- Мы просто надеялись, что уже через неделю сможем выйти и продолжать работать. Но эта неделя каждый раз откладывалась. Всем родителям, которые решили от нас уйти, мы сделали возвраты. А те, кто остались, сейчас ждут, что, когда мы начнем работать, эти деньги, отданные нам «в аванс», они просто отходят.

Как отметила Юлиана, уже в ближайшее время всем сотрудникам должны прийти субсидии от Президента РФ Владимира Путина. Но их размер тоже небольшой – в размере МРОТ на одного человека, поэтому владельцам придется доплачивать. А откуда брать деньги – непонятно. «Наверное, будем брать кредиты» - сообщает Юлиана, а в голосе у нее звучит надежда. Она объясняет, что им, как тем, кто работает с детьми, просто нельзя отчаиваться.

Именно поэтому она вместе с сотрудницами решила записать видеоклип, чтобы обратить на себя внимание и бросить клич о помощи. Сняли его в популярной сейчас соцсети TikTok.

- Наши девочки очень легкие на подъем. Мы хотим привлечь внимание к проблеме, потому что мы постарались сохранить всех сотрудников. Мы платим им зарплаты. Но это очень сложно – на нас еще «коммуналка», аренда, многие родители расторгли с нами договора, - с надеждой рассказывает Юлиана. – Мы хотим сказать, что нам нужна помощь, чтобы на частные детские сады обратили внимание. Очень надеюсь, что нашему примеру последуют и другие!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="378" height="480" src="https://www.ural.kp.ru/video/embed/780053" frameborder="0"></iframe> Детский сад пустует уже второй месяц.Видео: "Планета счастья"

На сегодняшний день в Свердловской области действует режим самоизоляции. Губернатор Евгений Куйвашев продлил его до 25 мая. Во время него разрешено работать только дежурным группам в детских садах, число которых на Среднем Урале планируют увеличить до 1 579. В группы могут попасть только те дети, чьи родители вынуждены работать на самоизоляции.

Кроме того, все детские сады в регионе будут открываться постепенно, в три этапа. На первом этапе – создание дежурных групп в тех районах области, где нет заболевших коронавирусом. На втором – открытие дополнительных групп. И только на третьем – полное открытие всех детских садов.

В Свердловской области на сегодняшний день почти три тысячи заболевших коронавирусом. При этом в регионе зафиксировано семь смертей от вируса и больше 800 выздоровевших.