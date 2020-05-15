Разбили стекло и вывели из горящего дома: на Урале патруль ГИБДД спас жизнь пенсионерке

В Красноуфимске сотрудники ГИБДД спасли от неминуемой гибели местную жительницу, чей дом загорелся. Лейтенант Иван Константинов и сержант Николай Спиридонов заметили дым в частном секторе села Криулино и сразу же поехали к месту ЧП.

Если бы не действия сотрудников в форме, пожар мог завершиться трагедией.

Пожар едва не унес жизни пожилой пары. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

- Разбудив граждан, они вывели их на улицу, проследовав во двор горящего дома, они увидели, что вход в дом охвачен огнем, во дворе дома находится мужчина, который сообщил, что в горящем доме осталась его супруга, - рассказывают в пресс-службе свердловского полицейского главка.

Увидев, что пожилая женщина не может самостоятельно выбраться, полицейские разбили стекло и рискуя жизнью вывели пенсионерку на улицу.

- Помощь потребовалась и хозяину дома, который получил многочисленные ожоги, пытаясь самостоятельно тушить пламя, - отмечают в ГУ МВД по Свердловской области

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области

Руководство красноуфимского отдела полиции уже решает вопрос о поощрении инспекторов за их подвиг.

Напомним, что недавно на Среднем Урале патруль ГИБДД задержал сбежавшего убийцу.