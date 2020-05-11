2020-05-13T10:04:34+03:00
Происшествия

В Свердловской области инспекторы ГИБДД задержали убийцу женщины

Полицейские заметили подозрительного мужчину на трассе под Белоярским
Олег ГАЛИМОВ
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Фото: УГИБДД по Свердловской областиФото: УГИБДД по Свердловской области
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В Свердловской области инспекторы ГИБДД подозреваемого в убийстве. Все произошло на 7 километре трассы Белоярский – село Бруснятское – село Некрасово. Полицейские заметили мужчину, который был похож на разыскиваемого преступника.

- Инспектором ДПС лейтенантом Станиславом Рыкуновым было принято решение задержать мужчину до установления личности, - рассказывают «КП»-Екатеринбург в отделении пропаганды УГИБДД по Свердловской области. - Задержанным оказался подозреваемый в совершении убийства житель поселка Белоярский 1989 года рождения.

Свердловской области Инспектор ДПС лейтенант Станислав Рыкунов. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Свердловской области Инспектор ДПС лейтенант Станислав Рыкунов. Фото: УГИБДД по Свердловской области

Позже выяснилось, что в ночь после Дня Победы мужчина зарезал 50-летнюю женщину из-за словесной перепалки. Пытаясь скрыться от сыщиков уголовного розыска и следователей СКР душегуб подался в бега, но очень быстро попался.

Теперь ему грозит до 15 лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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