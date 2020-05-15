Штрафы за отсутствие масок у детей в Екатеринбурге: юрист рассказал, как избежать наказания

За полтора месяца на Среднем Урале за нарушение режима самоизоляции оштрафовали 1 276 человек на 4 608 000 рублей. По данным областного суда, из 1 884 административных дел служители фемиды прекратили производство лишь в 53 случаях.

Но многих уральцев все больше волнует вопрос о привлечении к ответственности детей. Скорее всего, в этом учебном году школы уже не откроются, а держать ребенка взаперти 24 часа в сутки практически невозможно.

- Если моего лоботряса поймают на улице без маски, то мне придется за это еще и деньги платить?! – возмущенно спрашивают читатели «Комсомолки».

Отвечаем – штрафы за нарушение масочного режима и режима самоизоляции распространяются и на детей. Вот только платить придется их родителям. Статья 20.6.1 КоАП Свердловской области предполагает штраф до 15 тысяч рублей.

- Решение о назначении штрафа и его сумме принимает суд. В соответствии с действующим законодательством наказание могут понести родители или законные представители. При этом напоминаем о том, что целью введения режима повышенной готовности и масочного режима является не наказание людей, а обеспечение их безопасности, и призываем родителей заботиться о своем здоровье и здоровье своих детей с одинаковым вниманием, - пояснили «КП» в региональном оперштабе.

С 19 мая в регионе планируется постепенное снятие ограничений по коронавирусуФото: Алексей БУЛАТОВ

Также специалисты признались, что медицинские маски имеют единый размер. Но маски меньшего размера для детей шьют частные фирмы.

- Медицинские маски имеют стандартный размер, - добавили в оперштабе. - Производителей же многоразовых тканевых масок в Свердловской области сейчас множество, они шьют, в том числе дизайнерские изделия, некоторые шьют маски для детей или маски с регулировкой по размеру.

КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ: СОВЕТЫ АДВОКАТА

Однако уже известны случаи, когда свердловчане избегали штрафов. Одной из самых резонансных стала история про двух друзей, которых остановил наряд полиции по пути в магазин. Приятели в открытую заявили в суде, что вышли за пивом и не собирались распивать спиртное на улице.

По словам главы адвокатского бюро «Кацайлиди и партнеры» Андрея Кацайлиди, если районный суд все-таки выписал вам штраф, то велика вероятность, что удастся добиться отмены через апелляцию.

- Надо учитывать малозначительность проступка, - рассказывает юрист. – Нужно четко озвучить причину, почему вы или ребенок вышли на улицу. Может плохо стало, и шли в поликлинику? Или маски закончились и пошли в аптеку. Наличие вынужденной ситуации, в которой даже есть состав правонарушение, заставит суд прийти к выводу, что наказывать вас рублем нельзя. Если все же выписывают штраф, то обязательно надо обжаловать. В высшей инстанции также ссылайтесь на уважительные причины. Есть случаи, когда человек признавал свою не правоту и суд прекращал дело.

В качестве примера адвокат рассказал историю жителя Казани Андрея Леонтьева, на которого составили протокол, когда он вез продукты пожилой теще. Но в суде мужчина сумел доказать, что нарушал режим самоизоляции не ради развлечения, а из-за заботы о близком человеке.

- С учетом изложенного, производство по делу подлежит прекращению. Производство по делу об административном правонарушении в отношении Леонтьева Андрея Анатольевича, предусмотренном ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ, прекратить в связи с малозначительностью совершенного правонарушения. Объявить Леонтьеву А. А устное замечание, - говорится на сайте суда.

ОФИЦИАЛЬНО

Общее количество зарегистрированных случаев коронавирусной инфекции в Свердловской области составляет 2466.

Состояние 17 пациентов врачи оценивают как тяжелое, 64-х – как средней степени тяжести, остальных – как удовлетворительное. В общей сложности уральские врачи вылечили 626 пациентов.