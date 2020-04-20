Любители выпить и влюбленный, приехавший на свидание: кто получил первые штрафы за нарушение самоизоляции в Екатеринбурге

20 Апр 2020 2020-04-20T16:49:53+03:00

Рейды полиции по выявлению нарушителей проходят уже несколько выходных подряд Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь им придется заплатить по три тысячи рублей

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В Екатеринбурге назначены первые штрафы за нарушение режима самоизоляции из-за коронавируса.

Мировой суд Верх-Исетского района Екатеринбурга оштрафовал на 3 тысячи рублей екатеринбуржца, загулявшего в компании знакомых.

Штраф екатеринбуржец заработал в субботу, 11 апреля, в тот день полицейские проводили очередные рейды по поимке людей, нарушающих самоизоляцию.

- В 15:15 на улице Бебеля патруль заметил троих мужчин, распивавших водку. В отношении компании были составлены протоколы об административном правонарушении и направлены в суд. Сегодня мировым судьей был рассмотрен материал в отношении одного из участников той группы, - рассказывают в пресс-службе облсуда.

Екатеринбуржцев по имени Александр в суде рассказал, что возвращался с работы домой, но по пути встретил знакомых, с которыми остановился пообщаться. Мужчина уверял, что алкоголь с ними не пил.

В итоге за нарушение режима самоизоляции Александра оштрафовали на три тысячи рублей.

Также сегодня в Кировском мировом суде Екатеринбурга оштрафовали еще двух екатеринбуржцев, которых признали виновными в нарушении особого режима.

В одном случае штраф получил мужчина, который 12 апреля приехала на ЖБИ из другого района ради свидания с девушкой. Во втором случае суд оштрафовал екатеринбуржца, который полицейские встретили пьяным на улице Проезжей.

Оба этих нарушителя также получили по три тысячи рублей штрафа.

Отметим, что екатеринбургские суды не всегда штрафуют людей, на которых составляют протоколы об административных нарушениях. Недавно судья отказался штрафовать екатеринбуржцев, которые вышли из дома ради похода в магазин за пивом.

За минувшие выходные полицейские составили еще 104 материала на екатеринбуржцев за нарушение режима самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU