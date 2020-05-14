Личная безопасность прежде всего: как уберечь себя и свое имущество в непростое время

На сегодняшний день в тяжелой экономической обстановке бизнеса, закрытия или тяжелого состояния многих сегментов бизнеса, снижения зарплат и отмена премиальных частей в регионе наблюдается тяжелая социальная обстановка. Снятие режима изоляции предположительно может спровоцировать рост количества правонарушений в области посягательства на имущество граждан и бизнеса. Специалисты по общественной безопасности АКБ «Лидер Е» разработали список рекомендаций по повышению уровня собственно безопасности для жителей города и области.

Сегодня в Екатеринбурге и прилежащих городах увеличилось количество правонарушений, связанных с посягательством на частную собственность: массовое битье окон около зеленой рощи, похищение и взрыв банкоматов, ограбление магазинов и др. Такие правонарушения специалисты связывают с увеличением процента безработицы, употреблению алкогольных напитков и обычным бездельем на карантине, но в режиме изоляции на улицах было мало людей, и злоумышленники не решались на открытое совершение правонарушений, сейчас же с выходом из изоляции людей на улице станет намного больше. Жителям города сегодня необходимо стать бдительней и осторожней, повысить уровень личной безопасности во избежание критических последствий. Для этого мы поручили нашим специалистам по обеспечению безопасности в местах скопления людей и массовых мероприятий разработать список дополнительных рекомендаций для горожан.

- Я хочу, чтобы в такое не простое время в городе не произошло повсеместного посягательства на жизнь, здоровье и имущество жителей, поэтому проучил создать такую памятку сотрудникам, у которых в этом сегменте имеется обширный опыт в области работы с таким видом правонарушений с целью повышения информированности граждан о простых методах предупреждения и защиты себя и имущества.

Безусловно, не стоит поддаваться панике, стоит только быть более бдительным и собранным, а так же не проходить мимо чужой беды - комментирует генеральный директор агенства Николай Сойма.

Рекомендации для жителей города по повышению личной безопасности и сохранности имущества:

1. Ограничить одиночные перемещения, преимущественно в ночное время суток. При отсутствии такой возможности вызвать такси к подъезду дома.

2. Избегайте перемещения по плохо освещенным улицам и неблагополучным районам города.

3. Если у подъезда или внутри находятся подозрительные лица, попросить родственников встретить. При наличии охраны двора, обратиться к ним с просьбой встретить и проводить до квартиры.

4. При отсутствии возможности сторонней помощи, быстро пройти до квартиры, не вступая в разговор с подозрительными личностями и предварительно позвоните знакомым, чтобы в случае критической ситуации они оперативно вызвали помощь.

5. Без надобности не берите с собой ценные вещи и ювелирные украшения, которые находятся на виду и привлекут внимание потенциальных злоумышленников.

6. Если в подъезде не горит свет, а обычно он есть, прибегните к пунктам 2 или 3, т.к. это может быть совершено намеренно.

7. Не будьте равнодушными и старайтесь отмечать присутствие в районе или преддомовой территории подозрительных лиц, реагируйте на шум в подъезде или во дворе, не сомневайтесь в необходимости сообщить об этом в полицию, вы можете спасти чью-то жизнь или имущество.

8. Покидая дом, всегда оповещайте близких или друзей, куда отправились и как с Вами связаться.

Рекомендации по обеспечению сохранности имущества:

1. Никогда не оставляйте автомобиль с открытыми дверями или с ключом зажигания в замке, даже во время коротких стоянок.

2. Не оставляйте в автомобиле ценные вещи, которые могут привлечь потенциальных злоумышленников, а так же не реагируйте на провокации в дорожном потоке.

3. Избегайте даже кратких стоянок в безлюдных и неосвещенных местах, а сам автомобиль старайтесь держать на подземных паркингах или охраняемых стоянках.

4. Оснастите автомобиль противоугонными комплексами, секретными болтами и скрытыми предметами навигации с возможностью передачи координат в недоступном месте.

5. Не держите открытой дверь в квартиру, даже если ожидаете кого-то с минуты на минуту.

6. Всегда проверяйте входную дверь, что вы ее закрыли, когда покидаете дом.

7. Проинструктируйте своих детей и престарелых родственников, чтобы никому не открывали двери в ваше отсутствие, а так же оставьте на видном месте инструкцию и номера экстренных служб или дежурной части охранного предприятия, они всегда оперативно придут на помощь.

8. Оборудуйте квартиру системой охраны с тревожной кнопкой. По возможности добавьте скрытое видеонаблюдение, с выводом на пульт охранного предприятия или «Росгвардии». Сегодня многие смартфоны имеют возможность дистанционного наблюдения через приложение или web-портал.

9. Не игнорируйте срабатывание сигнализации в квартире или в автомобиле, удостоверьтесь лично, что не было попытки взлома или угона.

10. В случае, если у автомобиля спускают колеса под машиной или рядом стоят кирпичи/другие конструкции, незамедлительно вызывайте полицию и обратитесь в службу охраны.

Сейчас ситуация постепенно стабилизируется, скоро мы вновь сможем жить полной жизнью, развивать свое дело, работать, встречаться с друзьями без опаски. Но сегодня мы настоятельно просим соблюдать эти простые рекомендации для сохранения Вашего здоровья и имущества. Данную памятку разрабатывали специалисты и бывшие сотрудники органов охраны правопорядка для безопасности жизни в нашем регионе, мы ответственно относимся к нашей профессии охранять покой граждан в мирное время и пресекать возможные правонарушения, содействовать органам правопорядка или же просто не проходить мимо чьей-то беды. В случае опасности всегда звоните в полицию по номеру 112 с мобильных телефонов или по номерам опорных пунктов ваших районов.

Контакты:

Генеральный директор АКБ «Лидер Е»

Николай Сойма

Тел: +7 (922) 125-91-03

Mail: asbe.leader@gmail.com