Музеи Екатеринбурга устроили «культурные каникулы»: какие экскурсии посмотреть из дома

Что посмотреть в музеях Екатеринбурга в период самоизоляции? Не секрет, что все музеи уральской столицы работали в апреле и продолжают работать в мае. Каждый посетитель может из дома познакомиться с виртуальными выставками и посмотреть интересные ролики, посвященные экспозициям, музейным коллекциям, историческим событиям, а также прогуляться по родному Екатеринбургу в интернете вместе с историками и краеведами.

Итак, какие виртуальные экскурсии предлагают музеи Екатеринбурга?

«Ночь музеев» в Екатеринбурге: виртуальные экскурсии, видеогиды, мастер-классы 00:00 00:00

СВЕРДЛОВСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ

В этом году учреждению исполняется 150 лет: сегодня музей работает в полную силу по нескольким важным и интересным направлениям.

1. Видеоэкскурсия по выставке, посвященной 175-летию со дня рождения Онисима Клера – основателя Уральского общества любителей естествознания, организатор первого краеведческого музея в Екатеринбурге, автор нескольких работа по естествознанию и геологии.

Ссылка на видеоэкскурсию

2. Выставка «Оттепель», посвященная творчеству советского и американского скульптора Эрнста Неизвестного: здесь представлена оригинальная графика и показаны московские мастерские скульптора.

Ссылка на видеоэкскурсию

3. Выставка японских артефактов: 3D выставка роскошного фарфора, который вскоре представят на передвижной выставке жителям Елабуги. А пока им можно полюбоваться на виртуальной выставке. Каждый вторник сюда добавляют новые экспонаты.

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4. Музей посвятил отдельный виртуальный проект Дому инженера Ипатьева, в котором в 1918 году была расстреляна семья последнего российского императора Николая II. Здесь представлены архивные фотографии, а также представлена поминутная хронология событий июля 1918 года.

Ссылка на виртуальный проект Ссылка на уникальную реконструкцию событий

Краеведческий музей подготовился к "Ночи музеев 2020Фото: Алексей БУЛАТОВ

МУЗЕЙ ИСТОРИИ И АРХЕОЛОГИИ УРАЛА

Специалисты представили гид с дополненной реальностью, с помощью которого можно: 1. Познакомиться с главными экспонатами пятиэтажного музея. 2. С помощью специальных меток узнать «фишки» артефактов из истории Урала.

Ссылка

МУЗЕЙ ИСТОРИИ ЕКАТЕРИНБУРГА

Несколько интересных материалов предложил горожанам Музей истории Екатеринбурга. Здесь в ближайшее время устроят прямые эфиры с «Ночи музеев-2020», а пока предлагают посмотреть документальный спектакль про Уралмаш, послушать лекции.

Про екатеринбургский пейзаж – ссылка

Экскурсия по Нижнеисетску - ссылка

Музей истории Екатеринбурга проведет прямые эфиры на "Ночи музеев 2020"Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЕКАТЕРИНБУРГСКИЙ МУЗЕЙ ИЗО

Команда Екатеринбургского музея изобразительных искусств приглашает горожанам совершить виртуальное путешествие по обновленным залам постоянной экспозиции под названием «Русское искусство 18 – начала 20 веков».

Руководитель отдела отечественного и зарубежного искусства рассказывает о новом наполнении залов музея, о реставрации произведений.

Ссылка на видео в группе ЕМИИ Вконтакте

Почему сегодня разрушают память о Великой Отечественной войне: отвечает уральский историк 00:00 00:00

ЕЛЬЦИН ЦЕНТР

Концерты, лекции, онлайн-показы и многое другое – в Ельцин Центре насыщенная программа виртуальных событий, которые доступны на официальном сайте учреждения.

У ЕЦ - разносторонняя программа для тех, кто сидит на самоизоляцииФото: Алексей БУЛАТОВ

Например, можно бесплатно посмотреть документальные фильмы с фестиваля «Артдокфест» - «Остров коммунизма», «Милана», «Саня и воробей» и другие, а также посмотреть лекции: психолог Дмитрий Леонтьев рассказывает о смысле свободы для человека и общества, а пианист Артур Ворожцов играет концерт на фортепиано.

Все материалы доступны по ссылке

ОБЪЕДИНЕННЫЙ МУЗЕЙ ПИСАТЕЛЕЙ УРАЛА

Объединенный музей писателей Урала подготовил для горожан на «Ночь музеев-2020» целую программу, которую презентуют 16 мая. Главные фишки – кукольный спектакль «Солдатская дочка» и онлайн-экскурсия «Окаянные годы».

Все это и многое другое можно посмотреть на официальном сайте музея

Программа Объединенного музея писателей Урала. Фото:официальный сайт музея

ЧАСТНЫЙ МУЗЕЙ «НЕВЬЯНСКАЯ ИКОНА»

Музей невьянской иконы основан в 1999 году историком, собирателем и борцом с наркотиками Евгением Ройзманом.

Сегодня невьянская икона благодаря трудам историков и искусствоведов Уральского государственного университета заняла достойное место в сокровищнице мирового искусства.

Музей предлагает виртуальным посетителям короткие видео лекции от Евгения Ройзмана, а также многочисленные изображения экспонатов экспозиции.

Ссылка на группу в ВК Ссылка на официальный сайт на английском языке

Евгений Ройзман периодически лично проводит экскурсии по музеюФото: Алексей БУЛАТОВ

СИНАРА ЦЕНТР

Специально к «Ночи музеев-2020» в Синара Центре подготовили два онлайн проекта на тему 75-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне в рамках программы «Искусство и медицина Урала: вклад в Победу». Сюда включены онлайн-экскурсии, созданные на основе экспозиции галереи «Искусство Урала: от материала к материи».

1. «Милосердие за линией фронта»: здесь рассказывают о работе Городской больницы Свердловска №3, которая в годы Великой Отечественной войны располагалась на территории современного СЦ.

В онлайн-выставке представлены уникальные снимки врачей, которые лечили горожан и эвакуированных, круглосуточно оперируя солдат и офицеров, вывезенных с фронта.

Ссылка на проект

2. «У каждого своя война. Судьбы художников, представленных в галерее Синара Арт»: онлайн-проект посвящен художникам Василию Брыжко, Михаилу Гуменных, Юлию Бершадскому, Ивану Слюсареву и Вилену Мухаркину. Для каждого из них Великая Отечественная война стала «точкой невозврата».

В рамках проекта рассказано о биографии и творчестве мастеров, также здесь представлены их произведения.

Ссылка на проект

3. В период самоизоляции для жителей Екатеринбурга и Свердловской области работает постоянная виртуальная экскурсия галереи Синара Арт «Искусство Урала: от материала к материи». Здесь представлена видео-экскурсия по постоянной экспозиции.